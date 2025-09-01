Kreipiasi į vairuotojus ir įspėja: šios klaidos kainuos brangiai – įsidėmėkite

Naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis komentavo, kad šiemet automobilių vagysčių skaičius padidėjo apie 32 proc.
Tačiau, jo teigimu, daryti skubotų išvadų nereikėtų, o dėmesį svarbu kreipti į ilgesnio laikotarpio tendencijas.
„Pavyzdžiui, jeigu vertintumėme 10 metų tendencijas, tai tikrai automobilių vagysčių yra kelis kartus mažiau. Tarkime, jeigu žiūrėtumėme 5 metų tendencijas iki 2024 m., tai automobilių vagysčių irgi buvo mažiau.
Tiesa, šie metai yra šiek tiek išskirtiniai, nes yra matomas padidėjimas. Tačiau, jeigu vertinsime ilgesnį laikotarpį, tikėtina, kad didelių pakitimų dėl vagysčių masto nebus“, – paaiškino R. Matonis.
Kokių klaidų nedaryti pakliuvus į tokią situaciją?
Draudimo bendrovės „Gjensidige“ Žalų departamento vadovė Baltijos šalims Viktorija Katilienė nurodė – jei vis tik nutinka taip, kad jūsų automobilį ar jo detales pavogė ilgapirščiai, pirmiausiai būtina susisiekti su policijos pareigūnais.
„Jeigu pavogtos, pavyzdžiui, jo dalys, pasistenkite nieko neliesti, kol atvyks pareigūnai.
Pareigūnams svarbu užfiksuoti tikrąsias aplinkybes, kaip viskas buvo, kaip atrodo tie apgadinimai. Ir, be abejo, apie tokį įvykį reikalinga informuoti draudimo bendrovę“, – kalbėjo pašnekovė.
Tuo metu R. Matonis atkreipė gyventojų dėmesį, kad vagystės atveju automobilio savininkams svarbu veikti itin greitai.
„Pareigūnams svarbu kuo greičiau gauti informaciją. Tokiu atveju, tikėtina, yra kažkokia galimybė pasikeisti informacija su kolegomis, kažkur pamatyti tą automobilį važiuojantį.
Neretai fiksuojami atvejai, kai pavogtas automobilis gana greitai būna sustabdomas.
Yra atvejų, kai automobilio šeimininkas miega, o per tą laiką automobilis yra ir pavagiamas, ir surandamas. Ir jau vėliau pareigūnai kreipiasi į savininką, nor4dami tą automobilį sugrąžinti, arba siekdami pranešti apie tokį įvykį“, – pasakojo policijos atstovas.
R. Matonis taip pat atkreipė dėmesį – jeigu yra pastebimi įtartini asmenys, pavyzdžiui, tamsiu paros metu prie automobilių vaikštantys su žibintuvėliais, apie tai irgi galima informuoti policiją.
„Taip galbūt užbėgtumėte įvykiams už akių ir apsaugotumėte ne tik savo kaimynų automobilius, turtą, bet ir savo“, – patarė R. Matonis.
Tą patį automobilį bandė pavogti net du kartus
Kaip jau anksčiau rašė naujienų portalas tv3.lt, V. Katilienės vertinimu, šiuo metu labiausiai pastebima problema – automobilių dalių vagystės.
„Šiemet įvyko vienas pasikėsinimas pavogti automobilį. Beje, gana įdomiomis aplinkybėmis, nes automobilis buvo pastatytas filmuojamoje vietoje, su įjungta signalizacija. Tai per naktį vagys net du kartus bandė įsibrauti į tą automobilį, tačiau nesėkmingai.
Automobilio savininkas vėliau, be abejo, apie įvykį informavo policijos pareigūnus ir draudimo bendrovę“, – pasakojo V. Katilienė.
Ji ragina suklusti ir tuos vairuotojus, kurių automobiliuose yra įrengta beraktė sistema.
Pavyzdžiui, jei toks automobilis turi šią sistemą, jį užvesti galima vos vieno mygtuko paspaudimu. Svarbiausia šalia savęs turėti pultelį.
Ir, nors beraktė sistema nėra priežastis pavogti automobilį, anksčiau yra pasitaikę atvejų, kai asmenys pasirinkdavo tik tokius automobilius.
Pasak pašnekovės, taip nusikaltėliai gali nukopijuoti nuolat pultelio siunčiamą signalą ir įsilaužti į transporto priemonę.
„Todėl tokių automobilių savininkams patariama būti atidiems ir rūpestingiems. Nepaisant to, kad ir atrodo logiška, pavyzdžiui, laikyti automobilio raktus kur nors prie įėjimo į namus, tačiau svarbu tokius raktelius laikyti toliau nuo įėjimo durų.
Galbūt tokiu atveju papildomas saugumas sudarytų kliūčių, vagys turėtų mažesnes galimybes pavogti tokį automobilį“, – patarė V. Katilienė.
Ji taip pat ragino vairuotojus nepalikti automobilyje daiktų, kurie patrauktų vagišių dėmesį.
„Dar viena apsaugos priemonė – saugi kaimynystė. Manome, kad taip pat svarbu palaikyti gerus ryšius su kaimynais.
Nes tai gali būti tie žmonės, kurie galėtų pirmi sureaguoti, jei pamatytų įtartinus asmenis“, – kalbėjo ji.
R. Matonis savo ruožtu vairuotojams priminė – jeigu automobilis yra statomas garaže, jį vis tiek pravartu užrakinti. Jo vertinimu, taip vagišiams apsunkinamos galimybės įvykdyti nusikaltimą.
„Vagišiams laikas iš esmės yra itin svarbus – jie viską nori padaryti kuo greičiau. Tačiau, kuo ilgiau jie užtrunka prie automobilio, kol į jį įsilaužia, tuo didesnė tikimybė, kad jie bus pastebėti ir sulaikyti“, – dėmesį atkreipė policijos atstovas.
Bandoma apeiti sankcijas?
R. Matonis taip pat komentavo, kad įprastai šiuolaikiškuose automobiliuose būna įrengta moderni saugos sistema. Tačiau net ir tai nėra šimtaprocentinė garantija, kad jūsų turtas bus apsaugotas.
„Įprastai vagys, kurie veikia neorganizuotai, renkasi paprastesnius automobilius, kur nėra įjungta ar įrengta signalizacija.
Tačiau pasitaiko ir tokių atvejų, kai yra pavagiami ir prabangūs automobiliai su modernia šiuolaikiška apsaugos sistema“, – komentavo R. Matonis.
Socialiniuose tinkluose taip pat užvirė diskusija, ar iš tiesų nauji automobiliai išardomi ir parduodami dalimis.
Mat, kam išardyti visiškai naujus ar apynaujus automobilius, jeigu jų detalių paklausa, tikėtina, nebūtų labai didelė, o parduoti tokį automobilį Europoje būtų sudėtinga?
Todėl internautai svarstė, kad galbūt nauji automobiliai vagiami ne be reikalo – esą taip gali būti apeinamos ir Europos Sąjungos įvestos sankcijos prabangių automobilių eksportui į Rusiją.
Tačiau R. Matonis sako, kad tiksliai pasakyti, kur nukeliauja automobiliai, nėra paprasta. Bet atmesti tokių atvejų, jo vertinimu, negalima.
„Pastebime, kad šiemet vasaros metu buvo pavogti keli prabangūs automobiliai. Tikrai tikėtina, kad tie automobiliai nėra ardomi ir pardavinėjami dalimis. Greičiausiai jie kažkur yra šešėlinėje rinkoje parduodami“, – svarstė policijos atstovas.
R. Matonio vertinimu, iš praktikos galima pastebėti – jeigu vagysčių padidėjimas matomas tam tikru laikotarpiu, greičiausiai nusikaltimus atlieka organizuota nusikalstama grupuotė.
„Tik laiko klausimas, kada nusikalstamą veiką atliekantys asmenys įklius ir bus sulaikyti, o vagystės galiausiai liausis“, – neabejojo R. Matonis.
Kokie automobiliai vagiami dažniausiai?
Pasak V. Katilienės, didelė dalis su automobiliais susijusių vagysčių dažniausiai įvykdomos tamsiu paros metu.
„Nemažai vagysčių įvykdomos miegamuosiuose rajonuose, nuošalesnėse vietose. Nebūtinai kiemuose.
Tad didesnei rizikos grupei priklauso tie vairuotojai, kurie yra linkę pasirinkti galbūt nemokamą parkavimo vietą, bet esančią kur nors pamiškėje, nuošalioje, neapšviestoje vietoje.
Kitaip tariant, tokiu atveju pagunda tiems asmenims, kurie vagia tas dalis ar automobilius, pamėginti laimę yra didesnė“, – pasakojo draudimo bendrovės atstovė.
Ne gana to, pasak pašnekovės, požeminės stovėjimo vietos taip pat nėra šimtaprocentinė garantija, kad jūsų automobilis bus saugus.
„Kai kuriais atvejais tokia vieta vagiams netgi yra patogesnė. Kadangi požeminėje stovėjimo aikštelėje yra gana tylu, ramu, niekas nevaikšto, lengva pasislėpti tarp kitų pastatytų automobilių.
Tad tikrai gali būti mėginama vogti automobilių dalis ir gyvenamųjų namų požeminėse stovėjimo aikštelėse“, – dėmesį atkreipė V. Katilienė.
Ji taip pat sako, kad įprastai vagišių taikiniu tampa populiariausios automobilių markės, kurios atspindi Lietuvos lengvųjų automobilių parką.
Pavyzdžiui, šiuo metu populiariausios markės, į kurias žvalgosi vagys, išlieka „Toyota“, „Audi“, BMW bei „Volkswagen“.
„Pasitaiko, kai rečiau sutinkamų automobilių dalys taip pat yra pavagiamos. Bet tai yra daugiau išimtis, tokių atvejų yra gerokai mažiau“, – pridūrė pašnekovė.
Policijos duomenimis, per metus įvykdoma apie 200–300 vagysčių, o apie 40 proc. jų pavyksta išsiaiškinti.
Visą laidos „Dienos pjūvis“ laidos įrašą galite pamatyti vaizdo įraše, esančiame straipsnio viršuje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!