TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Grupė „The Roop“ gerbėjams paruošė naujieną

2025-10-23 17:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 17:25

Po hitu tapusio ir radijo stočių topų viršūnes pasiekusio kūrinio “Chica Chico”,THE ROOP pristato naują dainą „Just Think About It“ ir grįžta prie šiek tiek gilesnio bei tamsesnio skambesio, primenančio tai, kas jautėsi jų hite „Discoteque“.

THE ROOP (nuotr. spaudos pranešimo)
4

Po hitu tapusio ir radijo stočių topų viršūnes pasiekusio kūrinio "Chica Chico",THE ROOP pristato naują dainą „Just Think About It" ir grįžta prie šiek tiek gilesnio bei tamsesnio skambesio, primenančio tai, kas jautėsi jų hite „Discoteque".

0

Kūrinys kelia klausimus apie žmogiškumą — kodėl mums reikia žmogiško prisilietimo? Kodėl pabudę ryte pamirštame savo svajones? Kaip išlikti žmogumi šiame skaitmenizuotame pasaulyje?

The Roop
Nufilmuota Berlyne, Vokietijoje

Vaizdo klipas buvo nufilmuotas naktiniame Berlyne, Vokietijoje, kur grupės nariai susiduria su savo netikrais, skaitmenizuotais „aš“ ir bando pabėgti iš šios dirbtinės realybės. Kas yra tikra? Ar mes tikri?

Vaizdo klipe galima įžvelgti subtilias įtakas iš filmų „Matrica“ ir „Terminatorius“. Vaizdo klipą režisavo Indrė Juškutė, kuri dirbo prie THE ROOP “On Fire” ir “Chica Chico” klipų.

Tuo  pačiu THE ROOP ruošia koncertinį turą po Europą, kurio tikslios datos bus paskelbtos jau netrukus.

Daina „Just Think About It“ yra įtraukta į naujausią THE ROOP albumą „Momentum“, kuris prieinamas visose muzikos platformose.

