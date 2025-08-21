Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Gamka pristato naują vaizdo klipą: pamatykite pirmieji

2025-08-21 11:20
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-08-21 11:20

Praėjusią savaitę trečiąjį albumą „Dabar Amžinai“ pristatęs dainininkas Gamka šiandien dalijasi vienai iš jo dainų – „Nesikeisk“ – sukurtu vaizdo klipu bei albumo pristatymo koncertų datomis šių metų rudenį.

Praėjusią savaitę trečiąjį albumą „Dabar Amžinai“ pristatęs dainininkas Gamka šiandien dalijasi vienai iš jo dainų – „Nesikeisk“ – sukurtu vaizdo klipu bei albumo pristatymo koncertų datomis šių metų rudenį.

Pasak Gamkos, daina „Nesikeisk“ gimė iš vidinio noro atrasti save iš naujo ir pažvelgti į pasaulį kitomis akimis.

„Tai – kūrinys pirmiausia man pačiam. Jis apie paiešką, atsinaujinimą, drąsą sakyti „taip“ naujoms patirtims, bet kartu ir gebėjimą pasakyti ne, kai tai svarbu mūsų augimui. Šia daina noriu palinkėti visiems gyventi atviromis mintimis ir širdimis“, – sako Gamka.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaizdo klipe Gamka – ieškantis žmogus

Vaizdo klipe, kurį režisavo Arnas Mažylis, plėtojama personažo, įkūnyto paties dainininko, kelionė tarp vidinių būsenų ir išorinių lūkesčių. Gamka jame – ieškantis žmogus, bėgantis nuo praeities, bet galiausiai atrandantis laisvą ir laimingą gyvenimą.

„Klipas pasakoja apie gyvenimiškus žmogaus pokyčius ir pasirinkimus, kuriuos gali spausti aplinka, tačiau galutinis sprendimas visada yra mūsų – išlikti savimi arba pasiduoti taisyklėms. Tai kūrinys apie buvimą savimi per visus gyvenimo siunčiamus skausmus ir sunkumus“, – pasakoja režisierius.

Kaune nufilmuotas klipas gimė per vieną filmavimo pamainą. „Norėjome, kad klipas jaustųsi kaip vientisas ilgas momentas – kaip tas laikas, kai jauti, jog pokyčiai jau čia pat, bet dar nežinai, ar esi jiems pasiruošęs!“, – dalijasi Gamka.

 

„Nesikeisk“ – vienas iš kūrinių, nugulusių į naujausią, praėjusią savaitę išleistą albumą „Dabar Amžinai“. Visose skaitmeninėse muzikos platformose skambantis albumas – trylikos kūrinių kelionė per psichodelinį progresyvų poproką, kurio esmė – autentiškas, gyvas ir niekam nepavaldus garsas.

Albumo dalimi tapo būrys talentingų Gamkos bičiulių muzikantų, jame taip pat galima išgirsti dainas su Gabriele Vilkickyte ir Jurga Šeduikyte.

 

Artėjantys albumo pristatymo koncertai

Gyvai albumo kūrinius Gamkos klausytojai galės išgirsti spalio mėnesį vyksiančiuose „Dabar Amžinai“ pristatymo koncertuose.

Dainininkas spalio 16 dieną kviečia susitikti menų fabrike „Loftas“ Vilniuje, spalio 23 dieną – kultūrinėje renginių vietoje „Erdvė“, Kaune, o spalio 24 dieną albumo kūriniai skambės pajūryje, Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, renginyje „Hyper Feel“, kur taip pat pasirodys grupė „jautì“ ir dainininkė Aistè.

„Muzika, kuri gimė kuriant šį albumą, atrakino manyje daug durų, apie kurių egzistavimą net neįsivaizdavau. Šiuose koncertuose noriu, kad kiekvienas taip pat atvertų tolimiausias savo sielos kerteles“, – į albumo pristatymo koncertus kviečia Gamka.

Iš Gamkos – džiugi žinia

Į viršų