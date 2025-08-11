Iš Gamkos -- džiugi žinia

„Šis albumas – tai garsinis oro gurkšnis muzikiniame vakuume, kuriame gyvename. Tai kaitra ir vėsa, gaiva ir didybė viename. Tai muzikinis atsakas visiems, kurie klausia: kodėl dabar? kodėl aš? kodėl visada?“, – sako Gamka.
Kaip įprasta atlikėjo kūrybai, naujausias albumas gimė iš bendrystės, improvizacijos ir laisvės.
„Praėjusios vasaros pabaigoje jaučiausi tarsi įkritęs į neišpildytų svajonių ir fantazijų baseiną, tačiau laikui bėgant ši energija transformavosi į nenumaldomą troškulį būti čia ir dabar, ir atsiskleidė gražiausiomis savo spalvomis“, – apie albumo „Dabar Amžinai“ kūrybos pradžią pasakoja Gamka.
Gyventi į gimtąjį Kauną tuomet grįžęs Gamka kartu su kolega muzikantu, buvusiu „Flash Voyage“ gitaristu Karoliu Pročkiu, pradėjo intensyvią penkis mėnesius trukusią kūrybinę sesiją, kurios rezultatą nuo šiandien gali išgirsti visi atlikėjo kūrybos gerbėjai.
„Kai studijoje sulaukdavom svečių – būtinai juos įrašydavom. Dauguma užsukusių muzikantų grojo tiesiog savo malonumui – nežinodami, kaip ar kam, tiesiog būdami čia ir dabar. Tai mane sužavėjo. Dėl to albumas skamba gyvai ir su daug tikrų emocijų“, – atskleidžia Gamka.
Albumo dalimi tapo būrys talentingų Gamkos bičiulių: Alanas Brasas, Benas Kalinauskas, Benas Kukenys, Jokūbas Andriulis, Kornelija Juciūtė, Remigijus Daškevičius, Simas Kavaliauskas. Taip pat šiandien pristatomame albume galima išgirsti Gamkos duetus su Gabriele Vilkickyte ir Jurga Šeduikyte.
Albumą, tyrinėjantį laiko reliatyvumą, meilę, pokyčius, egzistenciją ir amžinybę dabartyje, nuo šiandien galima išgirsti visose skaitmeninėse muzikos klausymo platformose, o šių metų rudenį – ir vinilinės plokštelės formatu. Jau netrukus Gamka paskelbs ir albumo „Dabar Amžinai“ pristatymo koncertų datas.
Gamka – unikalus solo atlikėjas, drąsiai laužantis žanrų ribas ir atveriantis naujus garsinius bei teminius horizontus.
Savo kūryboje Gamka derina šiuolaikinės popmuzikos pojūtį su alternatyvaus roko žanrais bei filosofiniais klausimais apie gyvenimą, laiką ir sąmonę. Jo išleisti du soliniai albumai sulaukė plačios sėkmės, o pats atlikėjas įsitvirtino kaip viena ryškiausių ir originaliausių figūrų Lietuvos muzikos scenoje.
Albumą „ Dabar Amžinai” galima išgirsti čia:
