  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Netikėtas atlikėjos Vaidos Narkevičiūtės-Diamond prisipažinimas: „Noriu jos jau dabar“

2025-08-07 15:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 15:15

Dainininkės Vaidos Narkevičiūtės-Diamond vasara visai ne lietuviška: koncertų ir veiklos tiek, kad pats karščiausias darbymetis. Kas itin Vaidą džiugina, kad būtent šią vasarą ji daugiau laiko praleidžia Lietuvoje: čia ir koncertai kartu su 60-metį švenčiančiu Žilvinu Žvaguliu, ir pasirodymai renginiuose, miestų bei miestelių šventėse.

Vaida Narkevičiūtė-Diamond (nuotr. asm. archyvo)
7

Dainininkės Vaidos Narkevičiūtės-Diamond vasara visai ne lietuviška: koncertų ir veiklos tiek, kad pats karščiausias darbymetis. Kas itin Vaidą džiugina, kad būtent šią vasarą ji daugiau laiko praleidžia Lietuvoje: čia ir koncertai kartu su 60-metį švenčiančiu Žilvinu Žvaguliu, ir pasirodymai renginiuose, miestų bei miestelių šventėse.

2

O tuo pačiu, žinoma, galimybė laiką leisti gimtinėje. „Vakarai prie jūros ir ežerų... Kažkas neapsakomo, jaučiu, kad grįšime į Lietuvą gyventi greičiau nei planavome, esu 100 proc. įsitikinusi“, – atviravo Londone jau ilgą laiką gyvenanti Vaida.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vaida Narkevičiūtė-Diamond
(7 nuotr.)
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Vaida Narkevičiūtė-Diamond

Regis, laikas Lietuvoje turėjo įtakos ir žinomos moters muzikiniams planams: vasarą ketinusi tik koncertuoti, šiuos ketinimus ėmė ir sulaužė, rašoma pranešime spaudai.

„Taip, vasarai einant į pabaigą, išleidžiu dainą... apie vasarą. Tiesą sakant, ji ilgokai gulėjo stalčiuje, bet tik pabuvus ilgiau Lietuvoje, pajutau dainos skonį. Prieš koncertą Palangoje, pasiklausiau ją dar kartą ir supratau, kad noriu jos jau dabar: pasirodo, reikėjo praleisti vasarą Lietuvoje, kad įsiklausyčiau į ją ir visiškai pamilčiau“, – atvirauja Vaida.

Atlikėja dėkoja dainos „Tu mano vasara“ kūrėjams Martynui Puchovičiui ir Pavelui Rodevičiui, kurie žaibo greičiu pabaigė kūrinio įrašų, suvedimo bei masteringo darbus, kad daina dar šią vasarą pasiektų klausytojus.

„Greitai, fainiai ir jaukiai viskas“, – šypsosi Vaida ir kviečia jos naujausią atliekamą kūrinį įvertinti ir Jus. 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

