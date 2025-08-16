Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Prisimenate Madonnos dukrą? Pamatykite, kaip atrodo dabar

2025-08-16 13:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-16 13:00

Turbūt ne vienas prisimena atlikėjos Madonnos dukrą Lourdes Leon. Ji – vyriausia iš Madonnos atžalų ir šiemet švęs jau savo 29-ąjį gimtadienį. Tad pažvelkite, kaip ji atrodo dabar.

Prisimenate Madonos dukrą? Pamatykite, kaip atrodo dabar (nuotr. facebook.com)
5

Turbūt ne vienas prisimena atlikėjos Madonnos dukrą Lourdes Leon. Ji – vyriausia iš Madonnos atžalų ir šiemet švęs jau savo 29-ąjį gimtadienį. Tad pažvelkite, kaip ji atrodo dabar.

REKLAMA
0

Lourdes Leon, 28-erių menininkė, muzikos pasaulyje žinoma kaip Lolahol, neabejotinai daro įtaką visam pasauliui, rašoma yahoo.com.

Madonnos dukra Lourdes Leon
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Madonnos dukra Lourdes Leon

Visuomenės dėmesio nesivaiko

Prieš keletą mėnesių ji surengė įspūdingą pasirodymą garsiajame Manhatano klube „The Box“. Scenoje Leon pasirodė vilkėdama išskirtinę raudoną liemenėlę, derinamą su madingu, žemai krentančiu raudonu maxi sijonu ir elegantišku raudonu apsiaustu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jos ilgi, tamsūs plaukai lengvai krito ant pečių, o šalia jos šoko šokėjų trupė. Tačiau Lolahol svarbiausia – ne įspūdingi drabužiai ar dinamiški pasirodymai.

REKLAMA
REKLAMA

Interviu žurnalui „i-D“ Leon atvirai pasidalijo savo požiūriu į meną ir garsenybių patariamą spaudimą:

REKLAMA

„Manau, kad žmonės, ypač esantys viešumoje, yra mokomi elgtis taip, kad kuo dažniau būtų eteryje. Tai iš esmės sumenkina meną.

Niekada nenoriu taip elgtis su savo darbu. Man svarbu kurti žmonėms, kuriuos gerbiu – savo bendraamžiams, kurie taip pat vertina kūrybą.“

Trumpai tariant, ji pasiryžusi išlaikyti savo meną gryną, tikrą ir autentišką. Yra ir viena sritis, kuri Leon visai nevilioja – aktorystė. 2021 m. interviu žurnalui „Interview“ ji sakė:

REKLAMA
REKLAMA

„Sąžiningai sakau, aktoriai mane labai erzina ir aš negaliu būti šalia jų. Kalbant apie muziką, aš moku dainuoti. Tiesiog man aktorystė nerūpi. Galbūt ta sritis pernelyg artima man.

Nuo mažens buvau vertinama, bet manau, kad privatumas leido man išlaikyti blaivų protą ir neatsidurti psichiatrijos ligoninėje. Noriu išsiaiškinti, kas aš esu, prieš leisdama kitiems man pasakyti, kas aš – suprantate?“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Didžiausia palaikytoja – mama

O kas palaiko Lolahol autentišką požiūrį? Žinoma, jos mama! Po Leon pasirodymo Niujorko „Night Club 101“ Madonna socialiniuose tinkluose išreiškė pasididžiavimą, „Instagram“ istorijoje paskelbdama Lourdes nuotrauką iš pasirodymo ir parašydama:

„Mažoji žvaigždė @lourdesleon. Negaliu sulaukti, kol visi išgirs tavo naują muziką!!! Labai didžiuojuosi tavimi.“

REKLAMA

Leon – vyriausia iš šešių Madonnos vaikų – kaip Lolahol nuosekliai įsitvirtina muzikos industrijoje. Ji jau yra pasirodžiusi tokiuose tarptautiniuose renginiuose kaip 2023 m. „Brava Madrid Music Festival“ ir 2024 m. birželio mėn. Jungtinės Karalystės „Parklife“ festivalis.

Be muzikos, ji spėjo sukurti karjerą ir mados pasaulyje – jos išvaizda ir pasitikėjimas savimi nutiesė kelią darbui su „Burberry“, „Marc Jacobs“, Rihannos „Savage X Fenty“, „Mugler“, „Calvin Klein“ ir „Marine Serre“ prekės ženklais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų