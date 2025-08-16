Prisimenate Madonnos dukrą? Pamatykite, kaip atrodo dabar

Lourdes Leon, 28-erių menininkė, muzikos pasaulyje žinoma kaip Lolahol, neabejotinai daro įtaką visam pasauliui, rašoma yahoo.com.
Visuomenės dėmesio nesivaiko
Prieš keletą mėnesių ji surengė įspūdingą pasirodymą garsiajame Manhatano klube „The Box“. Scenoje Leon pasirodė vilkėdama išskirtinę raudoną liemenėlę, derinamą su madingu, žemai krentančiu raudonu maxi sijonu ir elegantišku raudonu apsiaustu.
Jos ilgi, tamsūs plaukai lengvai krito ant pečių, o šalia jos šoko šokėjų trupė. Tačiau Lolahol svarbiausia – ne įspūdingi drabužiai ar dinamiški pasirodymai.
Interviu žurnalui „i-D“ Leon atvirai pasidalijo savo požiūriu į meną ir garsenybių patariamą spaudimą:
„Manau, kad žmonės, ypač esantys viešumoje, yra mokomi elgtis taip, kad kuo dažniau būtų eteryje. Tai iš esmės sumenkina meną.
Niekada nenoriu taip elgtis su savo darbu. Man svarbu kurti žmonėms, kuriuos gerbiu – savo bendraamžiams, kurie taip pat vertina kūrybą.“
Trumpai tariant, ji pasiryžusi išlaikyti savo meną gryną, tikrą ir autentišką. Yra ir viena sritis, kuri Leon visai nevilioja – aktorystė. 2021 m. interviu žurnalui „Interview“ ji sakė:
„Sąžiningai sakau, aktoriai mane labai erzina ir aš negaliu būti šalia jų. Kalbant apie muziką, aš moku dainuoti. Tiesiog man aktorystė nerūpi. Galbūt ta sritis pernelyg artima man.
Nuo mažens buvau vertinama, bet manau, kad privatumas leido man išlaikyti blaivų protą ir neatsidurti psichiatrijos ligoninėje. Noriu išsiaiškinti, kas aš esu, prieš leisdama kitiems man pasakyti, kas aš – suprantate?“
Didžiausia palaikytoja – mama
O kas palaiko Lolahol autentišką požiūrį? Žinoma, jos mama! Po Leon pasirodymo Niujorko „Night Club 101“ Madonna socialiniuose tinkluose išreiškė pasididžiavimą, „Instagram“ istorijoje paskelbdama Lourdes nuotrauką iš pasirodymo ir parašydama:
„Mažoji žvaigždė @lourdesleon. Negaliu sulaukti, kol visi išgirs tavo naują muziką!!! Labai didžiuojuosi tavimi.“
Leon – vyriausia iš šešių Madonnos vaikų – kaip Lolahol nuosekliai įsitvirtina muzikos industrijoje. Ji jau yra pasirodžiusi tokiuose tarptautiniuose renginiuose kaip 2023 m. „Brava Madrid Music Festival“ ir 2024 m. birželio mėn. Jungtinės Karalystės „Parklife“ festivalis.
Be muzikos, ji spėjo sukurti karjerą ir mados pasaulyje – jos išvaizda ir pasitikėjimas savimi nutiesė kelią darbui su „Burberry“, „Marc Jacobs“, Rihannos „Savage X Fenty“, „Mugler“, „Calvin Klein“ ir „Marine Serre“ prekės ženklais.
