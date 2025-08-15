Iš populiarios grupės – itin liūdna žinia

Grupė pranešė, kad leidžia savo paskutinį studijinį albumą ir leisis į pasaulinį atsisveikinimo turą.
Atsisveikinimo turas
Grupės lyderis Dave’as Mustaine’as (63) pasidalijo atvira ir jaudinančia žinute:
„Yra tiek daug muzikantų, kurių karjeros baigiasi – tiek netyčia, tiek sąmoningai. Dauguma jų neturi galimybės pasitraukti savo sąlygomis, būdami viršūnėje. O štai kur aš esu savo gyvenime dabar.“
Mustaine’as teigė, kad sunkiausia šioje kelionėje – tai atsisveikinti su gerbėjais:
„Aplankiau visą pasaulį ir susilaukiau milijonų gerbėjų, tačiau sunkiausia – atsisveikinti su jais. Neapsakomai laukiame, kada galėsite išgirsti šį albumą ir pamatyti mus gastrolių metu. Jei kada nors buvo tobulas metas išleisti naują albumą ar leistis į turą – tai yra dabar.“
Tuomet jis atskleidė svarbiausią naujieną: „Tai bus mūsų paskutinis studijinis albumas. Per visus šiuos metus užmezgėme daugybę draugysčių, ir labai tikiuosi pamatyti jus visus mūsų atsisveikinimo turo metu.“
Savo pareiškimą Dave’as užbaigė viltingai ir dėkingai: „Nepykite, neliūdėkite – džiaukitės už mus visus. Per artimiausius metus švęskite kartu su mumis. Mes kartu sukūrėme kažką tikrai nuostabaus, kas, tikriausiai, daugiau niekada nepasikartos. Mes pradėjome muzikinį stilių, revoliuciją, pakeitėme gitarų pasaulį ir tai, kaip jos grojamos – mes pakeitėme pasaulį. Grupės, kuriose grojau, darė įtaką pasauliui. Myliu jus visus už tai. Ačiū už viską.“
Nors grupė oficialiai atsisveikina, jų muzikinė kelionė dar nesibaigė. Pirmasis singlas iš būsimo, dar nepavadinto albumo turėtų pasirodyti šį rudenį, o turo datos kol kas dar nepaskelbtos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!