Dovana Anykščių miestui startavo 18-asis kultūros festivalis „Purpurinis vakaras“

Praėjusiais metais nuskambėjusi žinia apie tai, kad kultūros festivalis „Purpurinis vakaras| Anykščiuose baigė savo gyvavimą, ir liko tik žinia. Metų pabaigoje netikėtai atsiradęs gyvai muzikai ir kultūrai neabejingas rėmėjas leido rengėjams lengviau atsikvėpti ir parengti tokią festivalio programą, kokios jiems norėjosi, rašoma pranešime spaudai.
„Stebuklų būna, – sako vienas iš „Purpurinio vakaro” organizatorių, „Bardai LT” vadovas Benas Jakštas. – Kultūrą remiančių verslų, bendrovių „Javinė” ir „Naujoji Ringuva” palaikymas mums leido lengviau kvėpuoti ir svarbiausia – tęsti gražiausią, ne vienerius Anykščiuose formuotą, kultūros tradiciją”.
„Stebime, matome ir reaguojame, kaip keičiasi muzikos ir kultūros pasaulis. Per aštuoniolika metų penkių atlikėjų koncertas Dainuvos slėnyje virto trijų dienų festivaliu su 12 renginių, teatro, kino, muzikos premjeromis, Dainuojamosios poezijos ribos prasiplėtė, neliko rėmų, festivalyje dalyvauja įvairiausių muzikos krypčių atlikėjai, suteikiantys jam daugiau spalvų. Tačiau stuburas išliko – „Purpuriniame vakare“ svarbiausiais tampa geras tekstas ir kokybiška muzika“, - sako viena iš festivalio organizatorių Alina Semionova.
Festivalio renginiai prasidėjo vakar, ketvirtadienį, tradiciniu renginiu – muzikine dovana Anykščiams. Romansus atliko duetas iš „Nalšios” ansamblio Audronė Vakarienė ir Vilija Vaitkienė. Joms akompanavo pianistas Rytas Lingė. Vakare festivalio svečiai ir žiūrovai susitiko Anykščių kultūros centro kino salėje, kur buvo rodomas jautrus ir subtilus režisieriaus Roberto Mullano dokumentinis filmas „Laiškai Sofijai“. Vakaras skirtas lietuvių kompozitoriaus ir menininko M. K. Čiurlionio metams.
Rugpjūčio 15-ąją, penktadienį, festivalio renginiai prasidės muzikanto, televizijos laidų prodiuserio, o širdyje – tikro menininko Sauliaus Urbonavičiaus Samo tapybos darbų paroda „Rokas su teptukais“.
Geros poezijos gerbėjai bus laukiami Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje, kur vyks susitikimas su pirmą kartą festivalyje dalyvaujančiu Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatu Aidu Marčėnu.
Vakare festivalio epicentras persikels į Dainuvos slėnį, kur pasirodys ir festivalio debiutantai ir publikos numylėtiniai. Pirmųjų kartų ir čia netruks: „Purpurinio vakaro“ scenoje pirmą kartą pasirodys Adomas Vyšniauskas su grupe, dainininkė Giedrė Kilčiauskienė su džiazo pianistu ir kompozitoriumi Andrejumi Polevikovu, S. Urbonavičius Samas su projektu „FortePiano“, legendinės „Hiperbolės” dainas pristatysianti grupė „Huge Soul”, o taip pat Vytauto Kernagio dainas atliksiantis aktorius ir atlikėjas Jokūbas Bareikis. Pasirodymus papildys festivalio senbuvės, karjerą jame pradėjusios „Baltos Varnos”.
Muzikinį maratoną ves žurnalistė ir renginių vedėja Edita Mildažytė
Į rugpjūčio 16-osios naktį festivaliautojai įžengs klausydami vidurnakčio poezijos - Anykščių koplyčioje aktorius Vytautas Rumšas skaitys Justino Marcinkevičiaus eiles.
Nuo vidudienio prasidėję šeštadienio renginiai skiriami šeimai. Aikštėje prie Anykščių kultūros centro vyks „Bardų ir vaikų vidudienis“, kurį surengs aktorius ir atlikėjas Andrius Kaniava.
Teatro gerbėjai 14 valandą kviečiami į Anykščių kultūros centro salę, kurioje Vilniaus miesto teatras OKT parodys Oskaro Koršunovo režisuotą spektaklį „Vestuvės“.
Po spektaklio, 15.30 val. kultūros centro kino salėje bus rodomas kultinis, Algimanto Pozdniakovo 1986-aisiais sukurtas, muzikinis filmas „Kažkas atsitiko“.
A.Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje, ant Rašytojų kalnelio, 16 valandą į poetinę-muzikinę esė „Esu tas, kuris kalba“ pakvies poetas, Vyriausybės kultūros ir meno premijos laureatas Liutauras Degėsys, atlikėjas Jonas Baltokas ir duetas „JieDu“.
18 valandą Dainuvos slėnyje prasidės didysis festivalio uždarymo koncertas. Scenoje pasirodys Andrius Kaniava su Tadų Dešuku ir Gintare Baueryte, dainininkė Jurga Šeduikytė su Kęstučiu Pavalkiu, aktorius ir atlikėjas Vladas Bagdonas su kompozitoriumi Audriumi Balsiu, projektas „Laikini amžinybės fragmentai“ su jaunaisiais atlikėjais Živile Mackevičiūte, Aurimu Liudvinovičiumi, Džiugu Karobliu, aktorius ir atlikėjas Dominykas Vaitiekūnas su Matu Ričkumi, grupė „KanDis“ su atlikėjais ir muzikantais Victoru Diawara bei Algirdu Kaušpėdu, dainininkė Ieva Narkutė su Aurimu Driuku, o taip pat aktorių Storpirščių trio – Gediminas, Simonas ir Ainis.
Koncerte bus paminėtas legendinio „Dainos teatro” 40 metų jubiliejus. Programą parengė Aidas Giniotis, A. Kaniava, Raminta Naujantytė-Bjellė, G. Storpirštis, Ilona Balsytei, D. Vaitiekūnas bei ritmo grupė.
Finalinį vakarą atlikėjus į sceną palydės aktorių, o ir pusbrolių duetas – Ainis ir Simonas Storpirščiai.
Kultūros festivalis „Purpurinis vakaras“ Anykščiuose – šį penktadienį ir šeštadienį.
