Kalendorius
Rugpjūčio 12 d., antradienis
Vilnius +21°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Vilniaus rotušės aikštėje – Karpatų tradicija ir šiuolaikinės improvizacijos

2025-08-12 12:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-12 12:36

Lenkų styginio ansamblio VOŁOSI muzikoje Silezijos Beskidų kalnai persipina su džiazo, roko ir netgi ambient muzikos emocijomis. Grupės muzikantai sako neimituojantys tradicijų, neatkartojantys senųjų melodijų. Folkloras veikia grupės skambesį, jame ieškoma energijos ir idėjų – muzikantus žavi lenkų kalnų muzikos improvizacija ir laisvė.

Lenkų styginis ansamblis VOŁOSI (nuotr. pranešimo spaudai)

Lenkų styginio ansamblio VOŁOSI muzikoje Silezijos Beskidų kalnai persipina su džiazo, roko ir netgi ambient muzikos emocijomis. Grupės muzikantai sako neimituojantys tradicijų, neatkartojantys senųjų melodijų. Folkloras veikia grupės skambesį, jame ieškoma energijos ir idėjų – muzikantus žavi lenkų kalnų muzikos improvizacija ir laisvė.

REKLAMA
0

Šiuolaikiniais ritmais pagardintą kalnų muziką novatoriškieji lenkų muzikantai iš VOŁOSI šį ketvirtadienį paskleis Vilniaus senamiesčio širdyje, ant rotušės laiptų. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą grupė pasirodymą surengs vasaros festivalyje „Rotušės kolonada“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Festivalis „Rotušės kolonada“ Vilniaus senamiestyje

Lenkijos muzikos pasaulyje, Varšuvos „New Tradition“ festivalyje, VOŁOSI debiutavo prieš 15 metų. Grupės smuikininkas Krzysztofas Lasońas pasakoja, kad ansamblis susikūrė gana netikėtai, kai jiedu su broliu Stanisławu, nuo vaikystės mokęsi muzikos, išvyko į Beskidų kalnus ieškoti improvizacijos laisvės.

REKLAMA
REKLAMA

Sugroję vienose vestuvėse jie atrado bendraminčių. Susižavėję vietos muzikantų spontanišku grojimu, broliai nusprendė įkurti grupę.

REKLAMA

Muzikantai tiki, kad garsas, o ne tekstas palieka daugiau erdvės interpretacijai, taigi, kiekvienas klausytojas jų muziką gali patirti savaip.

Malaizijoje, Korėjoje, Japonijoje, Graikijoje ir kitose šalyse daugiau kaip 900 koncertų surengusi grupė patyrė, kad skirtingų šalių žmonės jų muziką priima skirtingai. Tačiau visi jie pajunta tai, kas svarbu ir muzikantams – emociją bei energiją, sklindančią iš muzikos ir persiduodančią klausytojams.

REKLAMA
REKLAMA

„Niekas neįvyksta du kartus, kiekvienas koncertas – vis kitoks“, – mėgsta sakyti grupės nariai. Jie įsitikinę, kad styginiai instrumentai atveria galimybes eksperimentuoti su garsu, sako ieškantys garso, kuris galėtų ir perduoti stiprią žinią klausytojams, ir juos nustebinti.

Kritikai sako, kad didžiausia VOŁOSI stiprybė yra gebėjimas perteikti emocijas: nuo džiaugsmo iki širdgėlos, nuo jaudulio iki ramybės, nuo pykčio iki euforijos, o klausytoją pakviesti į išlaisvinančią, vidines sielos gelmes apvalančią muzikinę kelionę.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Festivalis „Rotušės kolonada“ Vilniaus senamiestyje – iki rugpjūčio 31 dienos. Kitą ketvirtadienį, rugpjūčio 21 d., Rotušės aikštėje vyks Ukrainos palaikymo koncertas „Kartu iki pergalės!“.

Jis sujungs Lietuvos kariuomenės orkestrą ir svečius iš Ukrainos – pop muzikos atlikėją Karyn, moterų ansamblį iš Bučos „Cvit“ bei ukrainietiškas dainas atliekantį Lietuvos folkloro ansamblį „Namysto“.

Visi renginiai – nemokami. Festivalio organizatorius – Vilniaus rotušė, mecenatas – Vilniaus miesto savivaldybė. Bičiuliai – Lietuvos kariuomenė, Lenkijos institutas Vilniuje.

Daugiau informacijos apie renginius rotušėje: www.vilniausrotuse.lt

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų