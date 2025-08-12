Vilniaus rotušės aikštėje – Karpatų tradicija ir šiuolaikinės improvizacijos

Šiuolaikiniais ritmais pagardintą kalnų muziką novatoriškieji lenkų muzikantai iš VOŁOSI šį ketvirtadienį paskleis Vilniaus senamiesčio širdyje, ant rotušės laiptų. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą grupė pasirodymą surengs vasaros festivalyje „Rotušės kolonada“.
Festivalis „Rotušės kolonada“ Vilniaus senamiestyje
Lenkijos muzikos pasaulyje, Varšuvos „New Tradition“ festivalyje, VOŁOSI debiutavo prieš 15 metų. Grupės smuikininkas Krzysztofas Lasońas pasakoja, kad ansamblis susikūrė gana netikėtai, kai jiedu su broliu Stanisławu, nuo vaikystės mokęsi muzikos, išvyko į Beskidų kalnus ieškoti improvizacijos laisvės.
Sugroję vienose vestuvėse jie atrado bendraminčių. Susižavėję vietos muzikantų spontanišku grojimu, broliai nusprendė įkurti grupę.
Muzikantai tiki, kad garsas, o ne tekstas palieka daugiau erdvės interpretacijai, taigi, kiekvienas klausytojas jų muziką gali patirti savaip.
Malaizijoje, Korėjoje, Japonijoje, Graikijoje ir kitose šalyse daugiau kaip 900 koncertų surengusi grupė patyrė, kad skirtingų šalių žmonės jų muziką priima skirtingai. Tačiau visi jie pajunta tai, kas svarbu ir muzikantams – emociją bei energiją, sklindančią iš muzikos ir persiduodančią klausytojams.
„Niekas neįvyksta du kartus, kiekvienas koncertas – vis kitoks“, – mėgsta sakyti grupės nariai. Jie įsitikinę, kad styginiai instrumentai atveria galimybes eksperimentuoti su garsu, sako ieškantys garso, kuris galėtų ir perduoti stiprią žinią klausytojams, ir juos nustebinti.
Kritikai sako, kad didžiausia VOŁOSI stiprybė yra gebėjimas perteikti emocijas: nuo džiaugsmo iki širdgėlos, nuo jaudulio iki ramybės, nuo pykčio iki euforijos, o klausytoją pakviesti į išlaisvinančią, vidines sielos gelmes apvalančią muzikinę kelionę.
Festivalis „Rotušės kolonada“ Vilniaus senamiestyje – iki rugpjūčio 31 dienos. Kitą ketvirtadienį, rugpjūčio 21 d., Rotušės aikštėje vyks Ukrainos palaikymo koncertas „Kartu iki pergalės!“.
Jis sujungs Lietuvos kariuomenės orkestrą ir svečius iš Ukrainos – pop muzikos atlikėją Karyn, moterų ansamblį iš Bučos „Cvit“ bei ukrainietiškas dainas atliekantį Lietuvos folkloro ansamblį „Namysto“.
Visi renginiai – nemokami. Festivalio organizatorius – Vilniaus rotušė, mecenatas – Vilniaus miesto savivaldybė. Bičiuliai – Lietuvos kariuomenė, Lenkijos institutas Vilniuje.
Daugiau informacijos apie renginius rotušėje: www.vilniausrotuse.lt
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!