Lietuvą sudrebins didžiausias GJan koncertas: atskleidė, kur ir kada vyks

Pirmą kartą atlikėja drauge su savo gerbėjais įrašys tūkstantinį chorą. Kiekvienas žmogus Kalnų parke taps „gyvojo orkestro“ balsu – susirinkę bus kviečiami kartu dainuoti, o įrašas bus panaudotas viename iš GJan kūrinių.
Nori, kad klausytojai įsitrauktų į koncertą
„Šis koncertas bus visų iki šiol įvykusių mano solinių koncertų kulminacija. Kai kalbu apie savo klausytoją, jog jis mane inspiruoja, tai per šį koncertą, noriu, kad būtent jis būtų ne tik žiūrovas, bet ir aktyviai dalyvautų visame veiksme“, – sako atlikėja ir dainų autorė.
Dar 2012-aisiais GJan kvietė savo klausytojus prisidėti prie kūrinio „Revolution“ įrašo, tačiau tuomet dėl techninių niuansų to nepavyko įgyvendinti. Dabar ji turės visas galimybes pagaliau išpildyti šią idėją – kartu su tūkstantiniu choru, apie kokį tais laikais negalėjo net pasvajoti.
Gerbėjų laukia staigmenos
„Tai ne šiaip koncertas – tai momentas, kurį sukursim visi kartu. Dainuosim, šoksim, kaip aš mėgstu sakyti – linksminsimės tarsi giminių suvažiavime, ir kas smagiausia, kad dalis to liks įrašyta visiems laikams“, – sako GJan.
Renginyje skambės garsiausi atlikėjos kūriniai, tokie kaip „Važiuoju kur širdis“, „Atidaviau tau viską“, „Kaip man atmylėt tave“, „Ruduo“, specialiai šiam vakarui paruoštos naujos aranžuotės ir staigmenos ištikimiausiems gerbėjams. Atlikėja žada aukščiausio lygio garso, šviesų bei pirotechnikos šou, kuris Kalnų parką pavers tikra muzikos švente po vasaros dangumi.
Koncertas vyks rugpjūčio 23 d. (šeštadienį) Vilniaus Kalnų parke.
