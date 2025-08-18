Eglė Jakštytė atsivėrė apie praėjusius metus ir itin skaudžią netektį: ruošiasi jautriam žingsniui

Ilgametetė dainininkė Eglė Jakštytė rugpjūčio 18 dieną švenčia savo 34-ąjį gimtadienį ir jį pasitinka ne Lietuvoje, o mėgaujantis šiltu oru ir odą glostančiais saulės spinduliais, pietų Prancūzijoje, Nicoje, Kanuose, Monake. Kelionė buvo suplanuota jau prieš du mėnesius, todėl gimtadienis bus tikrai nepamirštamas.
„Per šias pastarasias dvi savaites labai daug dirbau, todėl labai džiaugiuosi, kad dabar per gimtadienį pavyko atitrūkti, tai išskridau į pietų Prancūziją. Mano gimtadienis 18-tą dieną, tai išvykau porą dienų anksčiau, o su šeima atšvęsim po visko, kai grįšiu, nes jau nebus laiko. Skrydų dėl nenumatytų priežasčių turėjau perkelti vieną dieną vėliau, bet dabar jau džiaugiuosi nuostabia Nicos saule“, – pasakoja Eglė.
Vasara skirta darbams
Kaip įprasta pramogų pasaulio atstovams, Eglė vasarą daug dirba, koncertuoja, dainuoja visur, kur yra kviečiama, net ir į privačias žmonių šventes, kaip vestuves. Vasaros laikotarpiu netylantis balsas išsekina, todėl norisi poilsio, bet kai myli tai, ką darai, laikas tiesiog skriete praskrieja.
„Vasaros laikas visada yra intencyvus visiems atlikėjams: daug renginių, vestuvių. Rudenį viskas aprimsta, tai šiaip laukiu. Mėgstu rudenį“, – juokiasi Eglė.
Nors koncertai didelėms auditorijoms yra neatsiejama atlikėjų dalia, neišvengiama vieta tampa vestuvės ir asmeninės šventės, kur Eglė, pripažįsta, tikrai čia apsilanko:
„Labai džiaugiuosi, kad mane užsisako tie žmonės, kurie mėgsta mano dainas ir mano balsą, tai dažniausiai būna, kad jei renakasi mane, kai pasakau, kad tą datą galiu, tikrai nuoširdžiai džiaugiasi, kad data laisva. Būna, aišku, jog užsisako ir metams į priekį. Džiugu, kad patinka mano dainos, esu girdėjusi, kai pasakė, jog užaugo su mano dainomis, tai man patinka dainuoti tokiems žmonėms, kurie nori matyti mane savo šventėje ir galiu būti to dalimi“, – pasakoja Eglė.
Dažnai vestuvėse atlikėjas tampa staigmena svečiams. Tokia praktika Lietuvoje šiuo metu itin populiari.
Naujai gimęs verslas
Prieš metus laiko Eglė nusprendė save išbandyti kitoje srityje ir atidarė elektroninę parduotuvę, kur prekiauja savo mėgstama ir naudojama kosmetika. Moteris neslepia, jog pasaulio išgydyti nežada, bet pasirinko kosmetiką, kuri yra artima ir veiksminga pačiai.
Eglė neslepia, jog atidarant elektroninę parduotuvę norėjosi išbandyti save kur nors kitur, o čia pasirodė gera galimybė: „Sunku patikėti, bet aš nesu dirbusi samdomo darbo, tai norėjosi ką nors kurti <…> pamaniau, kad parduotuvė mane skatins būti aktyvesne socialinėje erdvėje“.
„Elektroninė parduotuvė reikalauja daug darbo ir laiko, o vasara labai darbinga visomis prasmėmis ir pagrinde skirta muzikai, todėl negaliu skirti tiek laiko, kiek norėčiau, tai šiuo metu ji man nėra prioritetas. Labai stipriai man skirstosi prioritetai pagal sezoną. Ateis ruduo, tada jau bus galima prisėsti ir prie parduotuvės“, – kalba Eglė.
„Kadangi aš nekuriu savo vardinio prekės ženklo, o tik atstovauju produktus, tai nėra iki tiek sudėtinga kaip tiems, kas kuria vardinius produktus, bet darbo vis tiek netrūksta“ – atvirauja moteris.
Nors medijos ir socialiniai tinklai yra viena svarbiausių priemonių plėtojant verslą, Eglė neneigia, jog tai tiesa, tačiau daryti reklamą socialinėje erdvėje yra sudėtinga:
„Aš labai žaviuosi tomis merginomis, moterimis, kurios kasdien geba kelti, daryti, rodyti, nes aš esu toks žmogus, kuriam reikia laiko sau, aš nenoriu filmuotis, nieko kelti, o čia tiesiog reikia daryti. Tai aš manau, kad man yra kur tobulėti, jog tas turinys būtų nuoseklesnis“.
Eglė džiaugiasi, jog elektroninė parduotuvė jai atidarė dar vieną kelią, apie kurį nė nebuvo pagalvojusi – ryšį su sekėjomis ir pirkėjomis:
„Mano ryšys su sekėjomis dabar tapo ne tik kaip žinomo žmogaus, dėl mano dainų, bet dabar mielai bendrauju su parduotuvės pirkėjomis, joms patariu ir grožio srityje, man labai malonu, kai dabar drąsiau parašo su klausimais dėl produktų, ar šiaip moteriškomis temomis pašnekėti”.
Laukia nauja daina
Eglė užsimena apie naują dainą. Jos klipas jau nufilmuotas savaitę prieš Eglės gimtadienį ir atskleidžia, kokia daina laukia klausytojų:
„Daina bus labai jautri, rami ir ji turės gražią ir labai jautrią žinutę, kuri labiau atsiskleis jau dainai išėjus. O taip trumpai, tai kiekvienas žmogus per savo gyvenimą yra ką nors praradęs, draugą, mylimą žmogų, šeimos narį ir labai jo ilgisi, todėl daina bus skirta tiems žmonėms, kurie jaučia tą išgyvenimą ir ilgesį”, – apie naują dainą kalba Eglė.
Netikėtai gimęs duetas
Prieš kurį laiką Eglė išleido dainą duetu su Anyanya, kuris laimėjo muzikos projektą. Moteris pasidalino, kaip gimė toks netikėtas duetas:
„Gyvenime dalykai nutinka netikėtai. Mes jau buvome susipažinę iš įvairių TV projektų – aš žavėjausi juo ir palaikiau, kai jis laimėjo vieną muzikinį konkursą, o jis minėjo, kad labiausiai įsiminiau jam iš „Eurovizijos“ atrankos. Vėliau susitikome renginyje, pasikeitėme pagyromis vienas kitam. Po kurio laiko gavau iš jo žinutę – jis rašė, kad turi dainą ir ją mato tik atliekamą su manimi. Aš iškart atsakiau: „Darom!“ Daina man labai patiko, todėl viskas susidėliojo visiškai natūraliai”.
Labai džiaugiuosi, kad mūsų duetinė daina „Aš nešoku“ per vos dvi savaites „YouTube“ kanale surinko jau daugiau nei 100 tūkst. perklausų, pateko į radijo topus ir toliau gyvena bei įsitvirtina žmonių širdyse.
