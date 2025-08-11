Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Eglė Straleckaitė – apie ypatingą dukros gimtadienį ir Vakarės troškimą: „Gal augdama ji persigalvos“

2025-08-11 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Sportinių šokių šokėjos, trenerės Eglės Straleckaitės-Domarkienės dukrai Vakarei – aštuoneri.

„Šiais metais gimtadienis buvo ypatingas – šventėme jį atsinaujinusiame Lietuvos zoologijos sode. Ne tik dėl nuostabios aplinkos ir šypsenų, bet ir dėl gilesnio tikslo – paskatinti vaikus pažinti bei saugoti gyvūnus“, – pasakojo pašnekovė.

Eglės Straleckaitės-Domarkienės dukros gimtadienio šventė
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eglės Straleckaitės-Domarkienės dukros gimtadienio šventė

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jos, Vakarė labai myli gamtą, todėl šeima nusprendė, kad šventė turėtų būti ne tik linksma, bet ir prasminga, rašoma pranešime spaudai.

„Vaikai dalyvavo įtraukiose edukacinėse užduotyse, susipažino su nykstančiomis rūšimis ir sužinojo, ką visi galime padaryti, kad padėtume planetai. Tikime, kad kiekvienas vaikas, išėjęs iš šio sodo, dar giliau pajus ir pamils gamtą“, – sako E. Straleckaitė – Domarkienė.

Pernai septintasis jos dukters gimtadienis vyko žirgyne. Išsyk po jo Vakarė pareiškė norinti namuose auginti keturkojį.

„Jos troškimai per metus nepasikeitė – Vakaro apie nuosavą žirgą tebesvajoja. Gal augdama ji persigalvos, bet jei norai nepasikeis, suaugusi galės įgyvendinti tai, ką sugalvojo septynerių“, – šypsosi drąsios ir kūrybingos mergaitės mama.

Tam, kad būtų įprasminta gimtadienio tema, „Mon Ami“ meistrai pagamino teminį tortą ir desertus. Vakarės svečiai lepinosi ir „Pelėdinės fabrikėlio“ užkandžiais.

„Šie metai buvo ne apie dekoracijas ir fotosieneles, o apie jausmą ir žinias. Vaikai jau sulaukė tokio amžiaus, kai, labiau nei spalvos bei personažai, juos domina kiti dalykai“, – pastebi Eglė.

Jos dukrelė labai vertina ne tik gyvūnus, bet ir knygas – jų perskaičiusi yra daug.

„Tuo labai džiaugiamės, – sakė E. Straleckaitė – Domarkienė, – Būsiu neoriginali sakydama, kad vaikai greitai auga, bet tai yra tiesa. Vakarė apskritai yra mūsų šviesuliukas, o kuriuo kuo ilgiau pabendrauti nori visi šeimos nariai. Ji draugiška, sumani, įžvalgi, dovanojanti man besąlyginės meilės jausmą, gerą ūpą ir primena, kaip reikia džiaugtis mažais dalykais“.

