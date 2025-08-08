Erika Vitulskienė atsivėrė apie drąstišką metų sprendimą ir lūžio tašką: „Išmokau pasakyti ne“

Visiems žinoma, jog Erika pasižymi itin dideliu darbštumu, ji visur organizuoja, skuba, lekia, bet laiko sau kartais pritrūksta, todėl šie metai visai kitokie.
„Šie metai, turbūt, vieni keisčiausių metų, aš taip įvardinčiau, nes priėmiau svarbų sprendimą – nurimti. Drastiškai reikėjo priimti sprendimus, kurie buvo tikrai gana sunkūs, nes darbaholikui žmogui sustotti ir sakyti ne yra tikrai labai sunku“, – pasakoja Erika.
Nuo didelio krūvio organizmas pripranta ir nebejaučia sunkumo, tačiau kuomet tas krūvis dingsta, kūnas reaguoja, būna šokas. Erika paantrina minčiai ir pritaria, atsiverdama, jog tai tikra tiesa:
„Šokas buvo viskam: ir organizmui, ir smegenims, ir psichologijai. Tikrai viskam buvo šokas, tas perėjimas buvo sudėtingas <...> visi rezervai buvo išsemti, ką galėjau, tą atidaviau maksimaliai ir dar su trupučiu“, – atvirauja moteris.
Erika džiaugiasi tuo, kaip yra dabar
Nors sakoma, jog prie gero greit priprantama, čia Erika atvirauja, jog išlipus iš tokio tempo ir pajutusi akimirką, nežino, ar norėtų vėl grįžti į tokį tempą, kokiame gyveno anksčiau:
„Man dabar taip patinka, kad dabar bijau, jog nebepradėsiu dirbti“, – juokiasi Erika.
„Manau, kad pats laikas buvo sustoti, užaugti, prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą, už savo savijautą, už fizinę ir psichologinę, tai čia jau buvo tokie lūžio taškai, kur jei aš būčiau nepadariusi, tubūt, likimas pats būtų padaręs už mane“, – tęsia moteris.
Palinkėjimas sau
„Kažkaip šiais metais švęsti gimtadienio neplanuoju, nieko nedarysiu, tai gimtadienis tiesiog bus ramus, kaip buvo visi šitie metai“, – apie gimtadienio planus atvirauja Erika.
Sakoma, kad norai pildosi, reikia tik svajoti, todėl Erika pasirenka būtent tokį gimtadienio palinkėjimą sau: „Palinkėsiu sau svajoti. Svajoti yra labai svarbu, nes svajonės pildosi, tai sau palinkėsiu tų svajonių išsipildymo. Gal banalu, bet manau, kad labai svarbu“.
Nors kol kas išankstinių gimtadienio dovanų moteris nesulaukė, tačiau atvirauja, jog turi įtarimų:
„Girdžiu ir jaučiu, kaip aplink šnibždasi visokie nykštukai, vienas jų – Merūnas, tai manau, kad kažko tikrai sulauksiu“.
Nors vasara – atostogų metas, tačiau kokių nors specialiai planuotų atostogų su šeima neplanuoja:
„Kadangi šie metai tokie ramūs, tai man ta vasara jaučiasi, lyg atostogos. Pamačiau, ką reiškia sustoti ir pajausti akimirką. Man patinka viską sustyguoti, sudėlioti, tai kadangi šie metai man buvo tokie ramūs, ieškojau ramybės, tai gavau patirtį, kokios dar nesu patyrusi“.
„Dabar kai manęs paklausia, kaip tu gyveni, tai sakau, kad kaip Alisa iš stebuklų šalies, nes ne viską kontroliuoju, tai pasijaučiu, kaip ta veikėja“, – pasakoja moteris.
