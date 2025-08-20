„Sisters On Wire“ sudainavo su populiariu Lietuvos dainininku: įvertinkite patys

Pagrindinė dainos mintis skirta besąlygiškai savo tikslo siekiantiems žmonėms, rašoma pranešime spaudai.
Kaip teigia grupės narys Olegas Jerochinas, parašyti šią dainą jį įkvėpė jauni menininkai, kurie, nepaisydami gyvenimo kliūčių, stereotipų ar kitų nesėkmių, nenuleidžia rankų ir toliau kuria tai, kas juos džiugina.
„Manau, kad daina „Nieko nebijok“ – tai savotiška žinutė, kad viskas pavyks, kad visos pastangos neliks neįvertintos ir vieną dieną jie atsidurs ten, kur taip ilgai ėjo“, – apie kūrinį kalba dainos autorius Olegas Jerochinas.
Klipo idėja – kūrėjų realybės atspindys
Dainos klipe pasakojama istorija apie tris mechanikus, kurie, sulaukę darbo dienos pabaigos, imasi širdžiai artimos veiklos – muzikos. „Pažįstu daug jaunų ir nebe tokių jaunų žmonių, kurie dieną eina į įprastą darbą, o vakare pasiima instrumentus ir atsiduoda muzikai iš visos širdies“, – apie idėją pasakojo grupės nariai.
Be to, neatsitiktinai pasirinkta ir mikroautobuso lokacija filmavimui, turinti užslėptą mintį: „Kai aktyviai groji, daug laiko praleidi kelyje – kartais be patogumų, kartais perkrautame ir gal ne visada labai tvarkingame transporte, bet pilname laimingų žmonių“, – juokėsi Ieva Ščerbinskaitė.
Draugystė, išaugusi į bendrą kūrinį
Parašius dainą, „Sisters On Wire“ nariui Olegui gimė mintis kartu pakviesti sudainuoti ir Vaidą Baumilą.
„Kadangi su Vaidu esame pažįstami jau labai seniai ir kartais esame kalbėję apie bendrą kūrinį, išsiunčiau jam įrašą ir paklausiau, ar nenorėtų jos atlikti kartu. Vaidas sureagavo labai pozityviai – daina patiko ir jam, ir jo komandai, o po savaitės jis jau stovėjo mūsų studijoje ir dainavo „Nieko nebijok“ priedainį“, – atviravo Olegas Jerochinas.
Naujasis „Nieko nebijok“ vaizdo klipas oficialiose grupės platformose pasirodė rugpjūčio 19 dieną, antradienį, o gyvai “Sisters On Wire” kūrinius išgirsti bus galima Vilniuje Rugsėjo 19 d., Lukiškių kalėjime 2.0. albumo pristatymo koncerte.
Sisters On Wire feat. Vaidas Baumila - Nieko Nebijok
