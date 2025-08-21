Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > TV3 vasara

Iš grupės „Šeškės“ merginų – džiuginanti žinia

2025-08-21 09:21 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 09:21

Jau tampa tradicija, kad grupė „Šeškės“ vasarą palydi nauja daina bei vaizdo klipu. Šįkart Karina Krysko, Ingrida Martinkėnaitė bei Goda Alijeva gerbėjams pristato dainą su japonišku prieskoniu.  

Grupės „Šeškės“ naujos dainos klipas (nuotr. pranešimo spaudai)
21

8

„Ši daina labai ilgai laukta, išjausta ir išmylėta, nes buvo svarbu, kad ne tik pačios, bet ir klausytojai ją priimtu atvira širdimi. „Kol dar vasara“ – daina apie meilę, santykius ir jų trapumą bei vertę, rašoma pranešime spaudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai, kad reikia gyventi šia diena bei vertinti tai, ką turi, mėgautis akimirka. Šios dainos autorius Plucando Paulius Vaicekauskas“, – sako merginos.  

Grupės „Šeškės“ naujos dainos klipas (nuotr. pranešimo spaudai)
(21 nuotr.)
(21 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Grupės „Šeškės“ naujos dainos klipas (nuotr. pranešimo spaudai)

Nauji įvaizdžiai

Šįkart „Šeškės“ ir vėl stebina savo grupės gerbėjus visiškai netikėtais įvaizdžiais bei azijietiška estetika.

„Savo naujausiam kūriniui Japonijos temą pasirinkome neatsitiktinai. Kaskart kai įrašinėjame dainą, iškart išjaučiame ir gražų estetinį vizualą. Visas mus žavi azijietiška kultūra. O ir Karina turi tiems kraštams būdingų bruožų bei dainavimo manierą.

Tad vos tik jai pasiūlius, kad šiai dainai tiktų klipas Japonijos tema, nė viena net nedrįsome prieštarauti“, – pasakoja merginos. Karinos, Ingridos ir Godos sumanymą išgirdęs vaizdo klipo režisierius Aurimas Šidiškis nedvejodamas sutiko prisidėti prie jo įgyvendinimo.

Perteikti japonišką stilistiką buvo patikėta stilistei Gabijai Mikalauskaitei.  

„Nelėpsime, dainos „Kol dar vasara“ kūrybinis procesas buvo tikrai didelis iššūkis. Įrašyti dainą, suplanuoti vaizdo klipo filmavimo darbus, jį nufilmuoti ir galiausiai sumontuoti... ir visa tai atlikti per dvi savaites buvo labai sudėtinga, mat visiems gyvenant atostogų ritmu, susiburti į vieną komandą nebuvo lengva.

Teko suktis rekordiniais greičiais. Choreografas Nerijus Trilikauskas atskrido tiesiai iš Stokholmo, o kitą dieną jau repetavome šokių judesius. Karina po atostogų Kretoje praktiškai tiesiai iš lėktuvo važiavo į garso įrašų studiją įrašyti savo vokalą. Žodžiu, streso buvo nemažai, bet pastangos atsipirko“, – prisiminė grupės „Šeškės“ merginos.

Goda, Karina ir Ingrida sakė, kad ši daina bei vaizdo klipas yra puikus įrodymas, kokia stipri yra jų komanda ir kad joms nėra neįveikiamų užduočių.  

Vaizdo klipą filmavo neeilinėse lokacijose

Pasirinkusios japonišką temą savo klipui, „Šeškės“ nutarė, kad geriausiai ją atskleisti pavyks per ypatingas lokacijas. Viena tokių – įspūdingo interjero restoranas „HeJi“, įsikūręs Vilniuje.  

Pirmą kartą vaizdo klipo žiūrovai gali išvysti jame ne tik Kariną, Godą ir Ingridą, bet ir tris žavius šokėjus – argentinietį, meksikietį ir lietuvį. „Šių vaikinų dalyvavimas labai pagyvino mūsų klipą. 20 metų koncertuodamos kaip merginų POP grupė, įpratinom gerbėjus mus matyti scenoje vienas, tad buvo labai smagu į šią dainą įsiliesti ir vyriškos energijos“, – sako merginos.  

Gyvai dainą „Kol dar vasara“, kaip ir visas kitas grupės „Šeškės“ dainas, bus galima išgirsti ir kartu padainuoti koncerte rugpjūčio 28 dieną, kuris įvyks Vasaros terasoje, Vilniuje.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

VLKK
VLKK
2025-08-21 09:35
Skunkes
Atsakyti
Šeškas
Šeškas
2025-08-21 09:53
Kas čia vėl pasmirdo?
Atsakyti
Nepatikimos
Nepatikimos
2025-08-21 09:42
Su jomis į žvalgybą neičiau niekada!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
