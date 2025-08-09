Karina Krysko iš katerio netikėtai kreipėsi į gerbėjus: „Jau visai netrukus“

Tiesa, apie tai ji pranešė itin originaliai.
Koncerto metu lauks siurprizas
Socialiniame tinkle „Instagram“ dainininkė pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame ji užfiksuota prie katerio vairo.
„Save the date 25.08.28. Jau visai netrukus pasimatysime, pašoksime, padainuosime visiems gerai žinomas mūsų senas ir naujas dainas ir tokiu būdu su trenksmu uždarysime nuostabios vasaros sezoną! Bilietukai tirpsta, griebkite savo! Mylime jus ir laukiame savo koncerte!
P.S.: koncerto metu jūsų lauks siurprizas – dar vienos naujos dainos premjera!“ – rašė ji.
Toks žaismingas ir gyvybingas kvietimas sudomino gerbėjus, o kai kurie vienas ir už originalią idėją pakviesti į koncertą.
„Gražus kvietimas“ , – komentavo vienas gerbėjas.
