Karina Krysko prabilo apie konfliktą su Nijole Pareigyte: „Galėčiau ištraukti ne vieną supuvusį skeletą“

Laidos „Pasikalbėkim“ filmavimo metu Nijolė atvirai kalbėjo apie išgyvenimus. Moters teigimu, žinia, kad ji nebėra grupės „69 danguje“ narė, smogė lyg žaibas.

Po kelių N. Pareigytės interviu pasisakė ir G. Alijeva, antradienio vakarą savo komentarą socialiniuose tinkluose pateikė ir Karina Krysko.

Įrašais ji pasidalijo ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Nemiegojau visą naktį – už tai galėčiau padėkoti Nijolei. Ačiū tau labai. Visaip galvojau, kaip pasielgti šioje situacijoje. Vakar buvau karingai nusiteikusi ir tikrai turiu ką pasakyti. Galėčiau ištraukti ne vieną supuvusį skeletą iš kai kurių žmonių spintų, bet nusprendžiau to nedaryti. Aš nematau prasmės ir tikslo, kam reikia drabstytis purvais, žeminti, įžeidinėti. Supratau, kad esu ne toks žmogus, niekada nemokėjau to daryti ir to nedarysiu.

REKLAMA

REKLAMA

Visos smulkmenos, pasakyti žodžiai, informacija bus išsiaiškinta su teisininkų pagalba ir tada sužinosime, kas meluoja, kas sako teisybę. Tą mes turime išsiaiškinti patys, o ne socialiniuose tinkluose. Nes ką bepasakyčiau – tie žmonės, kurie mane myli, gerbia, toliau gerbs ir palaikys.

REKLAMA

O tie žmonės, kurie manęs nekenčia, negerbia ir nepalaiko, lygiai taip pat visa tai darys ir nuo to niekas nepasikeis. Todėl nusprendžiau susilaikyti nuo komentarų ir viską pasilaikyti sau. Geriau visą energiją, laiką, mintis skirti kitiems dalykams – pavyzdžiui, pasiruošimui areniniam turui, koncertams, dainų pristatymams.

Ačiū, kad klausotės mūsų. Visa tai, kas vyksta aplinkui parodo, kad mes teisingame kelyje“, – kalbėjo ji.

REKLAMA

REKLAMA

Sureagavo ir kita kolegė

Į jos viešus pasisakymus socialiniuose tinkluose sureagavo ir G. Alijeva, įrašais pasidalijo ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais. Moteris taip pat paviešino jai neva Nijolės siųstas žinutes su įžeidinėjimais.

Godos Alijevos gautos žinutės (nuotr. Instagram)

„Čia tik maža dalelė žinučių, kurias esu gavusi. Jų yra pilna kiekvienos mūsų atžvilgiu – su įvairiais epitetais, pažeminimais, menkinimais. Ir paskui reikia dirbti toliau? Ar jūs dirbtumėte? Ar jums būtų faina? Ne. Geriau rinktumėtės dirbti ir uždirbti mažiau, bet komforte, be jokio mėšlo. Linkiu tam žmogui susimąstyti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Labai mylėjau senąją Nijolę, džiaugiausi ta draugyste, paslaptimis, nuotykiais, bet pastaruosius metus to žmogaus nepažįstu. Man svetimos jos vertybės, būdas, santykis į žmones stipriai prasilenkia su mūsų.

Šis žmogus man svetimas, netikras ir visai ne toks, koks buvo. Dėl to mes keliausime savo keliu ir darysime tai, ką norime daryti.

Labai patiko frazė, kad grožis – laikinas karalius. Su grožiu visko nepadarysi. Lygiai taip pat laikinas žinomumas ir garbė. Tie, kurie tau ploja ir tave aukština, paskui tryps tave sunkiu momentu ar padarius klaidą. Tai labai laikini dalykai. O svarbu yra šeima ir draugai, kurie išlieka nepaisant nieko. Skandalai, žmonių susiskirstymas ir yra niekiniai dalykai“, – pridūrė Goda.

Godos Alijevos gautos žinutės (nuotr. Instagram)