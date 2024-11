Goda Alijeva atkirto Nijolei Pareigytei: „Žvaigždžių liga yra baisus dalykas“

Laidos „Pasikalbėkim“ filmavimo metu Nijolė atvirai kalbėjo apie išgyvenimus. Moters teigimu, žinia, kad ji nebėra grupės „69 danguje“ narė, smogė lyg žaibas.

Po ištikto šoko, pasak Nijolės, sekė didžiulis nusivylimas, nes apie išėjimą iš grupės ji sužinojo ne iš jos narių, o iš pašalinių asmenų.

Laidoje Nijolė neslėpė, kad, net pradėjus filmuoti dokumentinį filmą „69 danguje išpažintis“, vis dažniau kildavo nesutarimų tarp jos ir likusių grupės narių – Godos, Karinos bei Ingridos.

Pateikė savo poziciją

Į jos viešus pasisakymus socialiniuose tinkluose sureagavo ir G. Alijeva, įrašais pasidalijo ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

„Visą rytą bandau išstoti su savo storiukais, nesinau, kad visi laukiate, kad visiems yra įdomu. Nedaugžodžiausiu, kalbėsiu konstruktyviai ir aiškiai. Šitoje istorijoje yra dvi pusės, tik tarp jų – didelis skirtumas. Viena pusė – mes – visose laidose, interviu kalbėjo labai diplomatiškai, išlaikytai, nesivadovavo emocijomis ir stengėsi ir šitos nemalonios situacijos išeiti greičiau ir oriau.

Kita pusė nevengė žeminimų, šmeižimo, melo, ironijos, pajuokos“, – kalbėjo moteris.

„Peržiūrėjus abi laidas man buvo šlykštu – ten mačiau aroganciją, pasipūtimą, norą pažeminti, įžeisti, totalią žvaigždžių ligą ir pasimetimą tarp vadimenų – tai esu auka, tai agresorius, tai minkštas meškiukas ir t.t. Lygiai tą patį mačiau ir Manto interviu, tik ten buvo žostkiau – žmogus į vatą nevyniojo, konkrečiai žemino mus, nesiskaitė, laikė už daiktus ir tarnaites ir man tai buvo šlykštu. Visi šitie interviu buvo vieši, tad įsivaizduokite, kas mums buvo sakoma tiesiai į akis“, – savo poziciją dėstė ji.

Laidose nemažai buvo kalbama apie grupės narių dainavimą:

„Man buvo įdomus momentas, kai neturi ką pasakyti ir ištrauki niekinę kortą kaip dainavimas. Pradėkime nuo to, kad kai grupė susikūrė, ji nebuvo apie tobulai dainuojančias solistes. Ji vežė savo dainomis, charizma ir mūsų visų keturių darbu, o svarbiausia, Karinos talentu. Viskas juk prasidėjo nuo Karinos. Grupės pradžioje, kai manęs nebuvo, buvo rašomasi su jomis sutartys, dalijamasi procentais, šiuo atveju, Nijolė buvo to šalininkė.

Susitarėme, kad viską dalijamės lygiai ir kad nereikia čia matuotis talentais, kuri geriau dainuoja, veda koncertą ar atlieka daugiau vadybos darbo. Dėl to mes visada buvome lygios – pinigus dalijomės lygiai, savo nuomonę galėjome išsakyti ir prisitaikyti prie daugumos.“

Goda neslėpė visai nenorinti tylėti, nes, anot jos, savo vietą grupėje per 18 metų tikrai užsitarnavo. Net jai anksčiau išėjus iš grupės dėl šeimos pagausėjimo ar persikraustymo į kitą šalį, santykiai su grupės narėmis neatšalo.

„Su niekuo nesusipykau, nieko nedrabsčiau purvais, nieko nežeminau, nedraskiau niekam akių. Mūsų santykis buvo ne tik darbinis, o draugiškas, lyg šeimos, labai artimas ir geras.

Dėl to, kai grupėje pradėjo mažiau koncertuoti Karina, pas mane atėjo Nijolė ir man pasiūlė grįžti. Viskas pradžioje buvo labai gerai. Kol Mantas dirbo kartu su mumis, jis tikrai gaudavo savo dalį ir uždirbo su kaupu. Paskui, kai jo nebeliko, mes nebemokėjome jam pinigų Nijolės dėka – ačiū tau, Nijole.

Šitą veiklą tęsėme daug metų ir kaip matote, rezultatas tikrai geras – žmonės myli mūsų dainas ir grupę. Tik pastarieji du metai pasikeitė. Jie pasikeitė dėl Nijolės veiksmų, bendravimo, pasipūtimo“, – teigė G. Alijeva.

Prabilo apie pasikeitusį bendravimą

Ji taip pat prabilo ir apie pasikeitusį kolegės Nijolės bendravimą, prasidėjusius įžeidimus ir netgi į akis drabstomą purvą.

„Žvaigždžių liga yra baisus dalykas. Kai tu savo draugėms, šeimos narėms drebi, kad jos yra niekas, kad esi tik šokėja. Kai jautiesi pranašesnė, stipresnė. Kai šūdų bačka apie tave pildosi ir vieną dieną persipildo, tau pasidaro gana. Nes draugės taip nesielgia. Kas turit nuoširdžią draugystę, pasakykite: ar jūs savo drauges žeminate, ar prieš jas puikuojatės?“ – retoriškai klausė ji.

Godos teigimu, daug dalykų pasikeitė grupei pradėjus rengti 20-mečio areninį turą ir po pirmojo koncerto Kauno „Žalgirio“ arenoje.

„Draugystė nėra apie tai, koks tu sėkmingas ir ne apie pavydą. Lyg mes neturėtume be grupės artimų, sėkmingų ir laimingų draugų, Tikras draugas visada pasidžiaugs, palaikys, save motyvuos ir niekada nesistengs pakenkti, pažeminti.

Labai džiaugėmės už Nijolę – lyg mes pačios neturėtume savo darbų, kelionių. Šitoje vietoje yra milžiniškas susireikšminimas. Draugių turiu daug ir jas labai vertinu – ne taip, kaip ponia, kuri jų neturi. Ne be reikalo nuo jos draugės nusisuko, ne be reikalo ją apkalba ne tik buvę draugai, bet ir renginių organizatoriai. Visi pamatė jos pasikeitimą ir man dėl to labai gaila.

Vyšnia ant torto buvo pinigai. Visos draugystės ir baigiasi tada, kai atsiranda pinigai, įsikiša treti asmenys. PVM, mokesčiai yra kiekvieno žmogaus reikalas. Ir viską būtume tikrai išsiskirsčiusios ir toliau, bet atsirado ir niuansų su turu. Po viso to netgi toliau su ja bendravome“, – kalbėjo ji.

„Dėl arenos pasakysiu paprastai – mes samdėme organizatorius, nes to norėjome visos. Dėl likusių arenų, apie kurias kalbėjo Nijolė, tai buvo jos sprendimas – nei mes apie tai kalbėjome, nei tarėmės.

Apie sukurtą intrigą, kad neva viskas buvo daroma jai už nugaros – tai totali nesąmonė. Kai pasakai, kad išeini iš grupės ir kai verti srutas ant kolegių, šeimos narių, natūralu, kad mes suprantame viską paraidžiui. Vadinasi, po tokio pareiškimo grupės reikalai nėra susiję su tavimi.

Visos istorijos šlykštumas yra perkopęs visa ko ribas. Bet manau, kad taip yra todėl, kad žmogus nesusitvarko su savo priklausomybėmis, emocijomis, darbu, kuris labai pakenkė viskam. Siūlyčiau atkreipti dėmesį į savo sveikatą ir šeimynines vertybes. Jau kam kam, bet tikrai ne jai reikia kritikuoti Karinos santykius, jos ašaras, nes šioje vietoje galėtume pasisakyti truputį daugiau“, – pridūrė atlikėja.

Goda taip pat neslėpė, kad po koncerto arenoje grupės narės sužinoj, kad buvo apgautos, tačiau Nijolė norėjo toliau dirbti su tais pačiais jas apgavusiais organizatoriais.

„Netgi po arenos Nijolė sakė: žinau, kur organizatoriai pasidarė pinigus, bet nieko tokio. Vadinasi, pinigus pasidarė ir jos vyras. Labai viskas suvelta, labai painu ir negražu.

Ir finale dar norima, kad dirbtume su tais pačiais organizatoriais. Čia nesąmonė ir iškreiptų veidrodžių karalystė. Jei matai, kad tave apgavo, tai gerai – nesuprantu, kodėl turėtume dirbti su tais pačiais organizatoriais. Ne mums juos reikia vytis, o jiems mus.“