  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Egmonto Bžesko ir „Šeškių“ kovoje – nauja žinia: gali džiaugtis 1 pusė

2025-08-08 09:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-08 09:54

Visiems puikiai žinomoje grupėje „69 danguje“ vis dar nesibaigia nesutarimai. Praėjusiais metais Valstybinis patentų biuras gavo grupės „Šeškės“ narių prašymą dėl prekinio ženklo „69 danguje“ registracijos panaikinimo dėl nenaudojimo. Tiesa, dabar grupės įkūrėjas ir savininkas Egmontas Bžeskas gali pasidžiaugti, kad laimėjo du labai svarbius ginčus.

Visiems puikiai žinomoje grupėje „69 danguje" vis dar nesibaigia nesutarimai. Praėjusiais metais Valstybinis patentų biuras gavo grupės „Šeškės" narių prašymą dėl prekinio ženklo „69 danguje" registracijos panaikinimo dėl nenaudojimo. Tiesa, dabar grupės įkūrėjas ir savininkas Egmontas Bžeskas gali pasidžiaugti, kad laimėjo du labai svarbius ginčus.

2

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip skelbė Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro puslapyje pasirodžiusi informacija, Apeliacinis skyrius atmetė grupės „Šeškės“ prašymus dėl teisių į dainas „9 danguje“ ir „Velniškas greitis“.

„69 danguje“ koncertas Kaune
(50 nuotr.)
(50 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „69 danguje“ koncertas Kaune

E. Bžesko įmonė gali pasidžiaugti, kad šių hitų teisės lieka jam. Šis palankus Egmontui sprendimas priimtas šių metų liepos 30 d.

Primename, kad kiek anksčiau naujienų portalui tv3.lt Egmontas Bžeskas atvirai prakalbo apie esamą situaciją ir tolimesnius veiksmus.

Pasisakė grupės įkūrėjas

E. Bžeskas pasakojo, kad apie grupės prekės ženklo būsimą naikinimą jam nebuvo pranešta. Apie tai jis sužinojo atostogaudamas Graikijoje.

„Patentų biuras priimdamas tokį sprendimą mūsų neperspėjo. Jie tai priėmė vienašališkai, labai nesąžiningai. Mano prekės ženklą saugoja advokatų kontora „Metida“. Tai yra teisinis ginčas. Šį ženklą „Metida“ saugoja daugiau nei 20 metų. Šis ženklas buvo užpatentuotas.

Kodėl jie priėmė tokį sprendimą dabar – nežinau, bet tai išsiaiškins Lietuvos teismas. Mes aiškinsimės, kaip tokie dalykai gali būti Lietuvoje. Jeigu tas ženklas nebūtų patentuotas, tada dar suprasčiau. Bet jis yra patentuotas ir aš būdamas Graikijoje sužinau tokį dalyką, kad iš manęs yra atimtas 20 metų puoselėtas produktas.

Net vaikui būtų aišku, kas čia vyksta. Dabar pas mus yra pakankamai aštrus ginčas su „Šeškėmis“. Ir staiga kažkam pradėjo būt nepatogus „69 danguje“ prekės ženklas. Nors mes sutarėme žodiškai, kad neliečiame vienas kitų – kas liečia ženklo klausimus“, – pasakojo pašnekovas.

Egmontas Bžeskas (nuotr. asm. archyvo)

Pasak jo, sprendimas panaikinti prekės ženklą taip pat kelia daug klausimų: „Argumentas panaikinti ženklą, nes Kaune vykstančiame koncerte su pilna arena – nereikšmingas renginukas. Ar čia yra loginis paaiškinimas? Ką dabar daryti Nijolei Pareigytei, kuri toliau vykdo veiklą viena? Ji yra vienintelė likusi „69 danguje“ grupėje. Koks čia yra absurdas.“

Grupė 69 danguje (nuotr. asm. archyvo)

Baigdamas pokalbį, E. Bžeskas ragino visus žmones atkreipti dėmesį į šią nemalonią situaciją: 

„Kviečiu visus padėti man prieš šitą blogį kovoti. Nežinau, iš kur jis atėjo. Mūsų net neįspėjo apie tai, kad ruošiasi atimti prekės ženklą.

Mūsų advokatų net nepaklausė. Niekas nieko. Vienašališkai... Dabar nusprendė, kad mes to prekės ženklo nenaudojame. Kaip mes jo nenaudojame? Aš visą gyvenimą jį naudoju. Į kokią padėtį mes esame pastatyti... Čia yra labiau komedija. Naikinama tai, kas buvo pastatyta per 20 metų.“

Egmontas Bžeskas, „Šeškės“, „69 danguje“
Prabilo nemalonią žinią išgirdęs Egmontas Bžeskas: visko taip nepaliks (14)

