Eurolygos turo MVP – Jamesas

Rungtynėse su Tel Avivo „Maccabi“ jis pelnė 34 taškus, atkovojo 6 kamuolius, atliko 7 perdavimus, perėmė 2 kamuolius, 3 kartus klydo, gavo 2 blokus, provokavo 9 pražangas, 2 kartus pažeidė taisykles ir rinko 37 naudingumo balus.
Tai 12-asis kartas karjeroje, kai tokį apdovanojimą gauna M.Jamesas.
Efektyvumu jam nusileido Elijah Bryantas (36), Saliou Niangas (35), Dwayne‘as Baconas ir P.J.Dozieris (po 34).
