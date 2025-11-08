 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Eurolygos turo MVP – Jamesas

2025-11-08 13:44 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-08 13:44

Pasibaigus Eurolygos 9-ajam turui paskelbta, kas tapo naudingiausiu jo žaidėju. Tai – Monako „AS Monaco“ veidas Mike‘as Jamesas.

M.Jamesas tapo turo naudingiausiu (Euroleague.net)

Pasibaigus Eurolygos 9-ajam turui paskelbta, kas tapo naudingiausiu jo žaidėju. Tai – Monako „AS Monaco“ veidas Mike‘as Jamesas.

REKLAMA
0

Rungtynėse su Tel Avivo „Maccabi“ jis pelnė 34 taškus, atkovojo 6 kamuolius, atliko 7 perdavimus, perėmė 2 kamuolius, 3 kartus klydo, gavo 2 blokus, provokavo 9 pražangas, 2 kartus pažeidė taisykles ir rinko 37 naudingumo balus.

Tai 12-asis kartas karjeroje, kai tokį apdovanojimą gauna M.Jamesas.

Efektyvumu jam nusileido Elijah Bryantas (36), Saliou Niangas (35), Dwayne‘as Baconas ir P.J.Dozieris (po 34).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų