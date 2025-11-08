Problemos Milane: LeDay'us vėl susižeidė

Puikų mačą žaidęs Z.LeDay‘us negalėjo rungtyniauti pratęsimų metu, nors pats ir demonstravo tokį norą.
„Komanda žaidė su didele širdimi, radome savo lyderius. Bet esu nusivylęs, nes panašu, kad Zachas vėl susižeidė. Tai mums labai svarbu. Jis norėjo grįžti, bet gydytojas man pasakė, kad Zachas susižeidė, šlubavo ir lietė kirkšnį. Deja, teko jį palikti ant suolo“, – kalbėjo Ettore Messina.
Sugrįžimo mače Z.LeDay‘us buvo surinkęs 25 taškus. Apskritai šiame Eurolygos sezone 31 metų 201 cm ūgio puolėjas per 23 minutes pelno 15,8 taško, atkovoja 3,5 kamuolio ir renka 17,8 naudingumo balo.
