 
Kalendorius
Lapkričio 8 d., šeštadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Problemos Milane: LeDay'us vėl susižeidė

2025-11-08 11:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-08 11:10

Milano „EA7 Emporio Armani“ galėjo džiaugtis, kad Stambule sulaukė grįžusio Zacho LeDay‘aus, vis tik rungtynių pabaiga apkarto. Panašu, kad krepšininkas vėl susižeidė.

Z.Leday&#039;us užbaigti mačo nepajėgė (Scanpix nuotr.)

Milano „EA7 Emporio Armani“ galėjo džiaugtis, kad Stambule sulaukė grįžusio Zacho LeDay‘aus, vis tik rungtynių pabaiga apkarto. Panašu, kad krepšininkas vėl susižeidė.

REKLAMA
0

Puikų mačą žaidęs Z.LeDay‘us negalėjo rungtyniauti pratęsimų metu, nors pats ir demonstravo tokį norą.

„Komanda žaidė su didele širdimi, radome savo lyderius. Bet esu nusivylęs, nes panašu, kad Zachas vėl susižeidė. Tai mums labai svarbu. Jis norėjo grįžti, bet gydytojas man pasakė, kad Zachas susižeidė, šlubavo ir lietė kirkšnį. Deja, teko jį palikti ant suolo“, – kalbėjo Ettore Messina.

Sugrįžimo mače Z.LeDay‘us buvo surinkęs 25 taškus. Apskritai šiame Eurolygos sezone 31 metų 201 cm ūgio puolėjas per 23 minutes pelno 15,8 taško, atkovoja 3,5 kamuolio ir renka 17,8 naudingumo balo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų