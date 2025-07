Ingridos Martinkėnaitės dukrai Marijai – svarbi diena: laukia naujas etapas

Penktadienio popietę socialiniuose tinkluose Ingrida dalijosi, kad su artimaisiais atvyko į Vilniuje esančią Šv. Jonų bažnyčią, kur dukros Marijos laukė neeilinė ceremonija.

Ingridos Martinkėnaitės dukra Marija (10 nuotr.) Ingridos Martinkėnaitės dukra Marija (nuotr. asm. archyvo) Ingridos Martinkėnaitės dukra Marija (nuotr. asm. archyvo) Ingridos Martinkėnaitės dukra Marija (nuotr. asm. archyvo) +6 Ingridos Martinkėnaitės dukra Marija (nuotr. asm. archyvo) Ingridos Martinkėnaitės dukra Marija (nuotr. asm. archyvo) Ingridos Martinkėnaitės dukra Marija (nuotr. asm. archyvo) Ingridos Martinkėnaitės dukra Marija (nuotr. asm. archyvo) Ingridos Martinkėnaitės dukra Marija (nuotr. asm. archyvo) Ingridos Martinkėnaitės dukra Marija (nuotr. asm. archyvo) Ingridos Martinkėnaitės dukra Marija (nuotr. asm. archyvo)

(10 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ingridos Martinkėnaitės dukra Marija

Ingridos Martinkėnaitės dukrai – svarbi proga

„Pas mus šiandien šventė. Marija – abiturientė ir atėjome jos pasveikinti į Šv. Jonų bažnyčią. Visi laukiame – močiutė, krikšto mamytė...“ – socialiniame tinkle pasakojo I. Martinkėnaitė.

REKLAMA

REKLAMA

Kaip matyti paviešintuose kadruose, Ingrida ir Marija svarbiai šventei pasipuošė itin elegantiškai – mama vilkėjo ilgą juodą suknelę, o dukra – baltą su juodais nėriniais.

REKLAMA

Po ceremonijos Marija pozavo su gėlėmis ir mokyklos baigimo diplomu, įsiamžino su artimaisiais.

Naujienų portalui tv3.lt I. Martinkėnaitė yra pasakojusi, kad šią vasarą trokšta kuo daugiau laiko praleisti su vyresnėle dukra Marija, mat jau rudenį ji paliks tėvų namus ir taps studente. Be to, mergina pasirinko studijas ne Lietuvoje, o saulėtoje Ispanijoje.

REKLAMA

REKLAMA

„Dukra pasirinko studijas Madride. Vasarą planuojame kartu ten nuvykti ir viską apsižiūrėti, apsiprasti su vieta“, – planais dalijosi I. Martinkėnaitė.

Pasidomėjus, kaip jaučiasi žinodama, kad jau netrukus ją ir dukrą skirs kelių tūkstančių kilometrų atstumas, Ingrida teigė pernelyg to nesureikšminanti. Moteris pasitiki savo savarankiška dukra, tad jos širdyje – ramybė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Tai yra normalus dalykas – visi vaikai užauga ir pakelia sparnus, tad nedramatizuoju. Mes visada buvome tokios keliaujančios, tiek kartu, tiek atskirai, tad Marija yra savarankiška mergina ir tikiu, kad problemų nebus. Be to, Madridas nėra toli – galima sėsti į lėktuvą ir per kelias valandas ten atsidurti. Neabejoju, kad ją lankysime, o ji taip pat sugrįš į namus.

Man svarbiausia, kad dukrai patiktų ten mokytis. Be to, jis bus ne viena – tame pačiame mieste mokysis ir jos geriausia draugė, tad neabejoju, kad joms bus labai smagu“, – kalbėjo I. Martinkėnaitė.