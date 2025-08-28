„Ūkininkai ieško meilės“ dalyvė Ema palieka Lietuvą: atskleidė, kodėl

Jau šį rudenį mergina paliks Lietuvą ir išvyks į Vokietiją, kur planuoja gilinti aktorinio meistriškumo žinias bei kartu dirbti, kad galėtų save išlaikyti ir finansuoti studijas, rašoma pranešime spaudai.
„Tai didelis žingsnis mano gyvenime. Jaučiu, kad atėjo metas išbandyti save kitoje aplinkoje, mokytis ir augti profesiškai. Tikiu, jog šios studijos man atvers naujų galimybių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje“, – atvirauja Ema.
Vis dėlto mergina pabrėžia, kad išvykimas nėra galutinis.
Dėl lanksčios programos ji turės galimybę dalį laiko praleisti ir Lietuvoje – planuojama, kad bent mėnesį per pusę metų ji grįš į gimtinę, čia tęsti pradėtų veiklų ir susitikti su artimaisiais ir draugais.
Pirmieji žingsniai kine
Dar iki išvykimo pradžios Ema spėjo išpildyti vieną iš savo svajonių – išbandyti jėgas filmavimo aikštelėje tarptautiniame projekte mini seriale. „Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę nusifilmuoti net dviejuose mini serialuose, nors epizodai buvo nedideli. Tai buvo tarsi mažas, bet svarbus žingsnis. Labiausiai vertinu ne tik pačius vaidmenis, bet ir darbą su profesionalia komanda – ši patirtis mane dar labiau paskatino siekti aktorystės“, – sako ji.
Svajonės be užnugario
Ema neslepia – jos kelias nėra lengvas. „Neturėjau nei turtingų tėvų, nei įtakingų artimųjų. Viską darau pamažu, savo jėgomis, ir siekiu svajonės. Žinoma, labiausiai norėtųsi artimųjų palaikymo, bet kartais atrodo, kad tik keletas žmonių iš tiesų nuoširdžiai džiaugiasi mano pasiekimais, o kiti labiau žiūri tik savęs“, – atvirauja mergina. Nepaisant to, ji įsitikinusi, kad atkaklumas ir ryžtas padės pasiekti užsibrėžtus tikslus.
Nauji atradimai po realybės šou
Po projekto „Ūkininkai ieško meilės“ Ema aktyviai pasinėrė į renginių pasaulį – ji veda įvairius renginius, kuria personažus bei veda edukacinius renginius pagal personažus tokius kaip: traukinių palydovė ar stiurdesė, vaidina. Be to, mergina atrado pomėgį daržininkystei ir socialiniuose tinkluose neretai dalijasi savo užaugintų daržovių bei prieskonių nuotraukomis.
„Projektas man atvėrė daug durų ir davė naujų pažinčių, tačiau svarbiausia – padrąsino nebijoti pokyčių. Dabar žengiu dar vieną žingsnį į priekį“, – teigia Ema. Nors laukia nemažai iššūkių, Ema tiki, kad užsienyje įgyta patirtis praturtins ją kaip asmenybę ir leis grįžus Lietuvon dar labiau atsiskleisti kūrybinėje srityje.
