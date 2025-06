„Ūkininkai ieško meilės“ dalyvė Anželika Biveinytė su vyru susilaukė vaikelio

Džiugią žinią moteris pranešė socialiniame tinkle.

Gimė pirmagimis

Įdomu tai, kad porai vaikelis gimė gegužės 6-ąją, tačiau tik dabar su savo sekėjais pasidalijo džiugia žinia.

Moteris atskleidė, kad jiems gimė sūnus. Jis pasaulį išvydo prieš mėnesį, gegužės 6-ąją.

Gimė sverdamas 4 kilogramus ir buvo 55 cm .

Primename, kad kiek anksčiau naujienų portalui tv3.lt moteris yra pasakojusi apie vestuves.Balandžio 17-ąją pora vienas kitam ištarė „taip“.

Balandis Anželikai Biveinytei ir Viliui Serbentavičiui nuo šiol atneš gražią šventę – vestuvių metines. Balandžio 17-ąją pirmagimio laukianti pora susituokė.

Kaip portalui tv3.lt pasakojo būsima mama, jųdviejų su Viliumi šventė buvo labai spontaniška ir intymi – be didelių planų, bet kupina emocijų.

„Tiesą sakant, vestuvių šiais metais mes visai neplanavome. Tačiau esame senų pažiūrų – ir mano vyro mama, ir jo močiutė vis užsimindavo, kad reikėtų bent jau susirašyti prieš sulaukiant vaikelio. O ir patys norėjome, kad mūsų mažylis gimtų jau susituokusioje šeimoje, taip ir padarėme. Spontaniškai susituokėme“, – atviravo Anželika.

Vestuvės – simboliniu metu

Po vestuvių Anželika pasirinko vyro pavardę ir tapo Serbentavičienė. Anželika nusijuokė, kad nors vestuvės ir buvo kuklios, jų metu tikrai nestigo puikių emocijų. Į ceremoniją pora pakvietė tik pačius artimiausius žmones, o didesnę šventę žada surengti kitąmet.

Tiesa, tarstelėjo pašnekovė, vos suplanavus šventę ji suvokė, jog ši įvyks simboliniu metu.

„Pasirinkta data, balandžio 17-oji, mums labai patiko – ji numerologiškai palanki, o ir simbolinė: pirmą kartą pasibučiavome balandį, mano seneliai, kurie man – tikras pavyzdys, taip pat susituokė balandžio mėnesį ir kartu nugyveno visą gyvenimą. Tikiu, kad tai geras ženklas. Be to, ir oras mus nudžiugino, gražiai pasveikino – dieną prieš lijo, o per mūsų vestuves švietė saulė“, – šypsojosi nuotaka.

Anželikos Biveinytės vestuvės (nuotr. asm. archyvo)

Po oficialios ceremonijos pora su artimiausiais šeimos nariais jaukiai pavakarieniavo, o vėliau šventę pratęsė savo naujuose namuose.

„Labai džiaugiuosi, kad visgi nusprendėme iškelti nedideles vestuves būtent šiuo metu. Mūsų gyvenime daug kas vyksta spontaniškai – turbūt taip ir turi būti. Mums patinka toks gyvenimas, tad ir ši šventė bus priminimas, kad reikia tiesiog tekėti savo keliu“, – atviravo Anželika.

Anželikos Biveinytės vestuvės (nuotr. asm. archyvo)

Paklausta, kokias vestuves planuoja iškelti kitąmet, Anželika šyptelėjo. „Iš pradžių svajojau apie intymią ceremoniją tik dviese, kažkur Meksikoje. Bet Vilius turi daug artimų, brangių draugų, jam svarbu švęsti su jais visais kartu. Šiemet tokiai šventei dar nebuvau pasiruošusi, todėl ją atidėjome kitam pavasariui. Tokia ir bus ta šventė – griausminga. Tiesa, kitąmet įžadus jau tarsime bažnyčioje.“

Nors dažnai sakoma, kad vestuvės gyvenimo nepakeičia, Anželika sako jaučianti priešingai: „Širdyje tapo dar šilčiau. Atrodo, kad dar labiau sustiprėjome kaip pora, Vilius man atrodo dar vyriškesnis, o žodžiai „vyrelis“ ir „žmonelė“ dabar turi dar daugiau prasmės.“

