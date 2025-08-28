Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Prancūzai neturėjo vargo su belgais

2025-08-28 20:09 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-28 20:09

Europos čempionato D grupės rungtynėse Prancūzijos (1/0) rinktinė 92:64 (18:10, 25:17, 27:22, 22:15) užtikrintai nugalėjo Belgijos (0/1) krepšininkus.

S.Francisco buvo naudingas (FIBA nuotr.)

Europos čempionato D grupės rungtynėse Prancūzijos (1/0) rinktinė 92:64 (18:10, 25:17, 27:22, 22:15) užtikrintai nugalėjo Belgijos (0/1) krepšininkus.

0

Viskas rungtynes pirmavo prancūzai, kurie trečiojo ketvirčio pabaigoje buvo susikrovę 27 taškų pranašumą (70:43), kurio iki mačo pabaigos nebeišbarstė.

Nugalėtojams Elie Okobo ir Bilalas Coulibaly (7 atk. kam.) pelnė po 12, Guerschonas Yabusele – 11, Nadiras Hifi ir Zaccharie Risacheras – po 10.

Žalgirietis Sylvainas Francisco per 17 minučių įmetė 5 taškus, bet atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 12 naudingumo balų.

Belgams 13 taškų pelnė Hansas Vanwijnas pelnė 13 taškų, Ismaelis Bako – 11 (7 atk. kam.), Emmanuelis Lecomte‘as – 9.

