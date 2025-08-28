Prancūzai neturėjo vargo su belgais

Viskas rungtynes pirmavo prancūzai, kurie trečiojo ketvirčio pabaigoje buvo susikrovę 27 taškų pranašumą (70:43), kurio iki mačo pabaigos nebeišbarstė.
Nugalėtojams Elie Okobo ir Bilalas Coulibaly (7 atk. kam.) pelnė po 12, Guerschonas Yabusele – 11, Nadiras Hifi ir Zaccharie Risacheras – po 10.
Žalgirietis Sylvainas Francisco per 17 minučių įmetė 5 taškus, bet atliko 6 rezultatyvius perdavimus ir surinko 12 naudingumo balų.
Belgams 13 taškų pelnė Hansas Vanwijnas pelnė 13 taškų, Ismaelis Bako – 11 (7 atk. kam.), Emmanuelis Lecomte‘as – 9.
