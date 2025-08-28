Skambučio A.Karnišovui laukiantis N.Vučevičius: stengiausi įtikinti Buzelį žaisti rinktinėje

Prieš susitikimą Juodkalnijos rinktinės lyderis Nikola Vučevičius išsamiai kalbėjo apie Matą Buzelį Čikagos „Bulls“ komandoje, prašymą iš Jono Valančiūno ir būsimą akistatą.
N.Vučevičius džiaugėsi arena ir miestu, bet ne pirmojo mačo rezultatu. „Tikimės, bus geriau“, – sakė jis. Pirmą susitikimą su vokiečiais juodkalniečiai pralaimėjo 76:106.
Juodkalnijos ir Lietuvos rungtynės vyks penktadienį, 16.30 val. Jas sekite ir žiūrėkite su Krepsinis.net ir TV3.
– Kaip reagavote į pralaimėjimą vokiečiams?
– Buvome nusivylę, bet kaip žaidėme antroje dalyje buvo visai kitkas nei pradžioje. Žaidėme sumaniai, su energija, vėliau kritome į duobę. Kas benutiktų, tokiame turnyre viską turi palikti praeityje, turime judėti į priekį.
– Ką manote apie Lietuvos rinktinę?
– Žaidžiau prieš Lietuvą daug kartų, nuo 2013 m., žinau juos labai gerai. Nors ir keitėsi treneriai, žaidėjai, jie turėjo geras sistemas. Tai fizinė, sumani komanda, turinti gerus kūrėjus, jie gerai pataiko ir yra geri po krepšiais, gerai bėga, dalijasi kamuoliu ir ieško geriausių opcijų. Laukia sunkios rungtynės.
– Koks yra jūsų ryšys su Matu Buzeliu?
– Stengiausi jį įtikinti žaisti, maniau jam būtų naudingai pažinti FIBA krepšinį, pasitreniruoti su lietuviais. Tarp NBA ir FIBA krepšinio nemažai skirtumų, tad jaunam žmogui praverstų tokia patirtis. Be to, Lietuva bandys siekti medalių, o Matui tai būtų didžiulės svarbos rungtynės. Jis nusprendė nežaisti, tikiuosi, žais ateityje. Su Matu turime gerą ryšį, jis daug dirba, stengiasi tobulėti ir turėjo gerus pirmuosius metus NBA. Jis turi šviesią ateitį NBA. Tikiuosi, ir Lietuvos rinktinėje.
– Ar Matas labiau europietis, ar amerikietis pagal savo mentalitetą?
– Manau, labiau amerikietis. Jis čia gimė, tai normalu. Matas geras vyrukas, vis dar jaunas, bet protingas, suprantantis, ką turi padaryti. Net ir Jonas jį vadina amerikiečiu, sakydamas: pasakyk savo amerikiečiui žaisti (Juokiasi). Manau, ateityje jis gins Lietuvos garbę ir tai bus puiki komanda ir jam pačiam.
– Prieš dvejus metus sakėte: jei laimėsiu prieš Lietuvą, pirmiausiai skambinsiu Artūrui Karnišovui. Ar dabar skambinsite Matui?
– Abiem, tai bus grupinis skambutis (Juokiasi). Pamenu, pastarąjį sykį, kai pralaimėjome, AK parašė man: tai kur skambutis? Tikiuosi, šįkart galėsiu paskambinti.
– Kokie yra jūsų santykiai su A.Karnišovu?
– Geri, Artūras atviras su manimi, net pasirodžius gandams, jog „Bulls“ išpirks mano kontraktą, jis parašė man ir nuramino. AK žinau nuo tada, kai dalyvavau treniruotėse prieš naujokų biržą, o jis dirbo Hjustone. Jis išsivedė mane vakarienės.
– Ar teisinga, kad lietuvis gauna tiek kritikos dėl darbo Čikagoje?
– Tai jo darbas, tokioje pozicijoje, kuomet nėra rezultatų, tai normalu. Jis atliko gerų ėjimų, pasirašė Lonzo Ballą, Alexą Caruso, DeMarą DeRozaną. Turėjome gerą komandą, bet tai nesuveikė. Būna. Kartais sunku numatyti, ką daryti toliau, bet Artūras daro gerą darbą, jie nusprendė eiti su jaunesniais vaikinais. Sirgaliai nori rezultatų, kartais reikia kantrybės.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!