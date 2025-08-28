Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lyderių tandemo vedamas Izraelis nepaliko vilčių islandams

2025-08-28 17:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-28 17:10

Lenkijoje startavo Europos čempionato D grupės kovos ir pirmosiose rungtynėse Izraelio krepšininkai 83:71 (23:19, 13:13, 24:20, 23:19) pranoko islandus.

R.Sorkinas buvo sunkiai sustabdomas (FIBA Europe nuotr.)

0

Dar pirmajame ketvirtyje Izraelis po Romano Sorkino dvitaškio buvo įgijęs 7 taškų pranašumą (19:12), o po pirmųjų dešimties minučių jų pranašumas siekė 4 taškus – 23:19.

Antrajame ketvirtyje Izraelio rezultatyvumas jau smuko ir islandai buvo priartėję iki minimalaus skirtumo – 31:32. Tuomet sėkmingai sužaidė Deni Avdija ir prieš pertrauką Izraelis vėl šiek tiek padidino atotrūkį – 36:32.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pertraukos Izraelio ekipa rengė spurtą ir po eilinio sėkmingo D.Avdijos epizodo skirtumas tapo dviženklis – 43:32. Yamas Madaras netrukus didino pranašumą iki 17 taškų (51:34), o po trijų kėlinių komandas skyrė 8 taškai – 60:52.

Ketvirto kėlinio pradžioje žydai vėl didino persvarą (65:52), o po R.Sorkino sėkmingo epizodo Izraelio pranašumas jau nekėlė didesnių klausimų – 74:56. Rungtynes žydai laimėjo užtikrintai – 83:71.

Nugalėtojų gretose rezultatyvumu išsiskyrė du žaidėjai. R.Sorkinas per 32 minutes pelnė 31 tašką ir surinko 31 naudingumo balą, o Deni Avdija per 29 minutes įmetė 20 taškų bei surinko 23 naudingumo balus.

Grupės etapo kovas islandai pratęs rungtynėmis prieš belgus, o Izraelio laukia kova su Lenkijos krepšininkais.

Islandija: Elvaras Fridrikssonas 17 (4/10 metimai), Tryggvi Hlinasonas 13 (14 atk. kam.), Hilmaras Henningssonas 9 (3/3 trit.), Styrmiras Thrastarsonas (6 atk. kam.) ir Jonas Gudmundssonas po 8.

Izraelis: Romanas Sorkinas 31 (9/12 dvit.), Deni Avdija 20 (9 atk. kam.), Yamas Madaras (6 rez. per.) ir Tomeras Ginatas po 7.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

