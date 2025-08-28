Šaro prognozę pakomentavęs Kurtinaitis pasidalijo numatytu planu prieš Juodkalniją

Penktadienį Rimo Kurtinaičio auklėtiniai stos į kovą su Juodkalnija, o strategas akcentuoja ne vienos žvaigždės – Nikola Vučevičiaus – stabdymą, bet būtinybę neleisti varžovams rinkti taškų komandiškai.
Apibendrindamas pirmąjį mačą treneris džiaugėsi komandos žaidimu.
„Gynyba gerai, gerai kovojome dėl kamuolių. Agresyvumas, aktyvumas, šiek tiek klaidų yra. Gerai, kad visas 40 minučių išlaikėme aukštą tempą ir žaidėme tai, ką norėjome. Manau, kad tai yra kelias, kuriuo ir norime eiti viso čempionato metu“, – teigė R. Kurtinaitis.
Stebėdamas juodkalniečių susitikimą su vokiečiais jis padarė aiškias išvadas.
„Nepasakyčiau, kad yra dviejų žmonių komanda, gal vokiečiai privertė juos taip žaisti. Manau, kad toks kelias yra teisingas, nes kiekvienas žaidėjas ten gali rinkti taškus. Mes esame numatę, kad tegu Vučevičius įmeta taškus, Drobnjakas kažkiek pelno, bet nenorime, jog visi žaidėjai sumestų po 10 taškų. Susidėliojome gynybos sistemas ir matysime, kaip seksis“, – sakė treneris.
Organizacinius čempionato aspektus jis įvertino labai palankiai: „Maitina labai gerai, viešbutis – labai geras, arena – taip pat. Suomiai visada yra numatę viską. Neturime jokių nusiskundimų.“
Pirmoji pergalė, pasak trenerio, tik padėjo komandai nusiraminti.
„Nepataikymas mūsų buvo turbūt tas aspektas jaudulio. Neturime nieko ypatingo padaryti – reikia daryti tai, ką dirbame treniruotėse. Nereikia liesti tos jaudulio temos“, – teigė jis.
Į Šarūno Jasikevičiaus prognozę, kurioje tarp medalių pretendentų jis įvardijo latvius, o ne lietuvius, strategas reagavo ramiai.
„Net nežinojau to. Jis mato taip, turbūt žino Žagarą, bet atsakyčiau jam, kad jis susižeidė. Palinkėčiau latviams sėkmės, o mes – kaip pavyks“, – kalbėjo R. Kurtinaitis.
