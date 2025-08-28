G.Radzevičius: apie pavojingą Juodkalniją, negautą šansą Eurolygoje ir nesenamadišką R.Kurtinaitį

Gytis Radzevičius prieš susitikimą komentavo būsimus oponentus, kurie pirmenybes atidarė 76:106 nusileidę vokiečiams.
„Matėme, ką žaidėme patys, ką turime pataisyti, kažkiek prasidėjome per varžovų derinius. Komanda pavojinga. Aukštesnio lygio nei britai. Laukia nelengva kova.
Rinktinė pavojinga, turinti vieną išreikštą lyderį Vučevičių, bet negalime nurašyti ir kitų. Turi ir gerų metikų, ir darančių juodą darbą. Allmanas yra jų natūralizuotas žaidėjas, pavojingas. Pavojinga rinktinė, bus sunku“, – sakė G.Radzevičius.
– Koks buvo jausmas debiutuoti Europos čempionate?
– Kažkiek nepaprastos rungtynės, suprasti svarbą. Didelio jaudulio nebuvo, per tą laiką turėjome ilgą pasirengimą, čempionato labai laukėme, 6 savaites. Galvojome, kuo greičiau ateitų. Smagu, kad darbą nudirbome, liko mėgautis procesu.
– Laipsniškai kilote karjeros laiptais. Ar galite atskleisti, kas padėtų kitiems pasekti jūsų pavyzdžiu?
– Smagu už nueitą kelią, bet norisi toliau lipti karjeros laiptais. Atrodo, niekada negana, norisi dar ir dar. Patarčiau tik niekada nepasiduoti, eiti savo keliu, negalvoti, ką kalba kiti. Eiti tikslo link. Čia susideda ir fiziniai dalykai, ir psichologija. Tu niekada neini tiesia linija ar į viršų, esmė, kaip susitvarkysi su juo.
– Kaip toliau žiūrite į karjeros ambicijas?
– Nežiūriu labai į priekį. Esu rinktinėje, norisi kažką pasiekti su rinktine. Nežiūrime į tokį, dabar prieš akis Juodkalnija, po jų bus kitas varžovas. Asmeninis tikslas likti sveikam ir kuo daugiau pasiekti.
– Tai, kad šiemet nepavyko prasibrauti į Eurolygą, jus kažkiek nuliūdino?
– Aišku, visada norisi kilti į aukštesnį lygį, bet durys neatsidarė dabar, reiškia, reikia kažką padaryti, jog jos atsidarytų. Tai papildoma motyvacija man turėti gerą kitą sezoną ir kas ten žino, kaip bus.
– Ką turite pridėti, kad šansai padidėtų?
– Visko. Kartais, kad patektumei į Eurolygą, turi susidėti ir kiti dalykai. Kažkas kažką pasirašyti ir panašiai. Turiu rodyti geriausią savo žaidimą ir kas ten žino, kaip čia bus.
– Daug kas kalba apie magišką rinktinės atmosferą, kas jums kol kas yra ryškiausias momentas?
– Apskritai smagu, kiek laiko praėjo, visi susibičiuliavome, su šeima praleidau 10 kartų mažiau laiko nei su komanda. Pusryčiauji, pietauji, vakarieniauji ir dar kažkiek laiką leidi kartu. Labai smagi atmosfera, labai smagu čia būti. Tas geras ryšys už aikštelės persiduoda ir į aikštelę, nes vienas kitu pasitikime.
– Kokį kaip trenerį pažinote Kurtinaitį?
– Nepasakyčiau, kad jis senamadiškas, patys matėte, kaip žaidžiame – greitą krepšinį. Visi stengiasi žaisti kuo greičiau. Nepasakyčiau, tai senas ar naujas krepšinis, arba laimi, arba nelaimi. Stengiamės agresyviai žaisti abejose aikštės pusėse.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!