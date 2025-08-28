„Tiesiai iš Eurobasket“: kuo ypatinga „Nokia“ arena ir sporto komentatorių darbo užkulisiai

Antrajame pagal dydį Suomijos mieste rungtynės vyksta 13 tūkst. žiūrovų talpinančioje universalioje „Nokia“ arenoje, kuri buvo pastatyta 2021 metais.
„Įprastai šioje arenoje vyksta ledo ritulio rungtynės, bet be abejo čempionato metu viskas pritaikyta tik krepšiniui“, – areną, kurioje Lietuva jau yra žaidusi ir anksčiau, iš vidaus ir išorės aprodė T. Kubilius.
Jis taip pat aprodė savo darbo vietą prie pat šoninės linijos, kur įsitaiso krepšinio komentatoriai iš įvairių Europos šalių.
Kieta kova ir sirgalių emocijos: Europos čempionato starte susitinka Lietuva ir Didžioji Britanija (44 nuotr.)
Lietuva – Didžioji Britanija (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Lietuviai dar tik renkasi
Tamperėje Lietuvos rinktinę palaikė keli tūkstančiai ištikimiausių krepšinio sirgalių, o didesnis tautiečių būtys čia suplūs jau artimiausiomis dienomis grupės kovoms intensyvėjant.
Tarp jau atvykusių ir du Lietuvos krepšinio fanatikai iš Londono.
„Buvo ilga kelionė per traukinius, per lėktuvus, bet esame vietoje. Lėktuve skrido gal tik trys anglai, tai tiek manome čia jų ir bus“, – sakė kalbinti emigrantai iš Lietuvos.
Visą T. Kubiliaus reportažą iš Tamperės ir pokalbį su rinktinės vadovu Linu Kleiza žiūrėkite straipsnio viršuje.
Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rungtynių įrašą rasite čia:
Šaltinis:
tv3.lt
