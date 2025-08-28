Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

„Tiesiai iš Eurobasket“: kuo ypatinga „Nokia“ arena ir sporto komentatorių darbo užkulisiai

2025-08-28 14:58
2025-08-28 14:58

Europos krepšinio čempionatas Lietuvos rinktinei prasidėjo pergalinga ir džiaugsminga nata. Suomijos mieste Tamperėje, kur visas grupės rungtynes žais Rimo Kurtinaičio auklėtiniai, Lietuvos krepšinio sirgaliai išsiskiria labiausiai iš visų, o įspūdžiais iš Suomijos specialioje čempionatui skirtoje laidoje „Tiesiai iš Eurobasket“ pasidalino sporto žurnalistas Tautvydas Kubilius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame pagal dydį Suomijos mieste rungtynės vyksta 13 tūkst. žiūrovų talpinančioje universalioje „Nokia“ arenoje, kuri buvo pastatyta 2021 metais.

„Įprastai šioje arenoje vyksta ledo ritulio rungtynės, bet be abejo čempionato metu viskas pritaikyta tik krepšiniui“, – areną, kurioje Lietuva jau yra žaidusi ir anksčiau, iš vidaus ir išorės aprodė T. Kubilius.

Jis taip pat aprodė savo darbo vietą prie pat šoninės linijos, kur įsitaiso krepšinio komentatoriai iš įvairių Europos šalių.

Kieta kova ir sirgalių emocijos: Europos čempionato starte susitinka Lietuva ir Didžioji Britanija
FOTOGALERIJA. Kieta kova ir sirgalių emocijos: Europos čempionato starte susitinka Lietuva ir Didžioji Britanija

Lietuviai dar tik renkasi

Tamperėje Lietuvos rinktinę palaikė keli tūkstančiai ištikimiausių krepšinio sirgalių, o didesnis tautiečių būtys čia suplūs jau artimiausiomis dienomis grupės kovoms intensyvėjant.

Tarp jau atvykusių ir du Lietuvos krepšinio fanatikai iš Londono.

„Buvo ilga kelionė per traukinius, per lėktuvus, bet esame vietoje. Lėktuve skrido gal tik trys anglai, tai tiek manome čia jų ir bus“, – sakė kalbinti emigrantai iš Lietuvos.

Visą T. Kubiliaus reportažą iš Tamperės ir pokalbį su rinktinės vadovu Linu Kleiza žiūrėkite straipsnio viršuje.

Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rungtynių įrašą rasite čia:

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

