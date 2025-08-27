Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Pergalingame fone – įspūdingas Jono Valančiūno pasiekimas

2025-08-27 15:42
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-27 15:42

Lietuvos rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas pirmose 2025 metų Europos čempionato rungtynėse įmetė 18 taškų bei tapo visų laikų rezultatyviausiu lietuviu Senojo žemyno pirmenybėse.

Lietuvos rinktinės kapitonas Jonas Valančiūnas pirmose 2025 metų Europos čempionato rungtynėse įmetė 18 taškų bei tapo visų laikų rezultatyviausiu lietuviu Senojo žemyno pirmenybėse.

Šiandien aukštaūgis aplenkė Artūrą Karnišovą. 

J. Valančiūnas jau iš viso įmetė 493 taškus, o nusileidžia tik Modestui Paulauskui (572) ir Arvydui Saboniui (652).

Primename, kad J. Valančiūnas yra rezultatyviausias iš aktyvių Europos čempionato žaidėjų.

J. Valančiūno vedama Lietuvos rinktinė rezultatu 94:70 įveikė Didžiosios Britanijos nacionalinę komandą.

Pergalingose rungtynėse JV 18 taškų, atkovojo 9 kamuolius ir surinko 19 naudingumo balų.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

