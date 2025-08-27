Pasaulio čempionate su Lietuvos jaunimo plaukimo rinktine atsisveikino 3 sportininkės

Lietuvai atstovavo aštuoni plaukikai. Jie iškovojo 4 vietas pusfinaliuose, o finaluose kovojo 6 kartus.
„Aštuntoji vieta pasaulio jaunimo čempionate – solidus rezultatas, patvirtinantis mūsų komandos darbą ir nuoseklų augimą. Šis čempionatas mums tapo ir simboline riba – su jaunimo rinktine atsisveikina trys ilgametės komandos narės: Smiltė Plytnykaitė, Sylvia Statkevičius ir Ieva Visockaitė. Jų indėlis, ir individualus, ir komandinėje kovoje, buvo ypač svarbus. Ateityje jų laukia nauji iššūkiai suaugusiųjų varžybose. Taip pat matome, kad į komandą ateina nauja karta talentų, kuriems, esame tikri, teks kruopščiai dirbti rinktinėje“, – sakė „LTU Aquatics“ prezidentas Saulius Binevičius.
2025 m. pasaulio jaunimo plaukimo čempionate Lietuvos rinktinė iškovojo 4 medalius. Tai – geriausias Lietuvos jaunimo rinktinės rezultatas nuo pat 2013-ųjų, kuomet Dubajuje vykusiame čempionate 5 medalius pelnė Rūta Meilutytė, o po vieną pridėjo Danas Rapšys ir 4 x 100 m komb. mišri estafetė.
Pastarąjį kartą aukso medalis buvo iškovotas lygiai prieš 10 metų, kai Singapūre triumfavo 50 m krūtine plaukęs Andrius Šidlauskas.
Su pasaulio jaunimo čempionatais atsisveikino 2007 m. gimusios sportininkės Sylvia Statkevičius, Smiltė Plytnykaitė ir Ieva Visockaitė. Daugiausiai tarptautinių varžybų patirties turi S. Statkevičius.
„Per tarptautinius jaunimo čempionatus labiausiai išmoksti susitvarkyti su dideliu stresu. Plaukiant tokio lygio čempionatuose yra tikrai labai didelis spaudimas. Kadangi esu plaukusi trijuose pasaulio jaunimo čempionatuose, susitvarkyti su galva tampa vis lengviau“, – sakė Sylvia.
Paskutinėse savo jaunimo varžybose S. Plytnykaitė iškovojo pirmąjį karjeros medalį pasaulio jaunimo pirmenybėse. 50 m krūtine vilnietė pelnė sidabrą, o 100 m krūtine – auksą.
„Paskutinės jaunimo varžybos. Noriu padėkoti visiems treneriams, kineziterapeutams, draugams ir šeimos nariams, kurie visada buvo šalia ir palaikė mane per šiuos nuostabius penkerius metus. Negalėčiau būti laimingesnė, baigdama jaunimo etapą su tokiais rezultatais, kuriuos pavyko iškovoti šiame pasaulio jaunimo čempionate. Nekantrauju sulaukti iššūkių, kuriuos atneš suaugusiųjų lygis“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė vilnietė.
Per karjerą Smiltė iškovojo 2 pasaulio jaunimo čempionato medalius (sidabrą ir auksą), o Europos jaunimo pirmenybėse – 7 (4 aukso, 1 sidabro ir 2 bronzos) medalius.
Pirmą kartą jėgas pasaulio jaunimo pirmenybėse išbandė ir Kauno plaukimo mokyklos auklėtinis Tajus Juška. 16-metis pasaulio jaunimo čempionu tapo jau trečiąją čempionato dieną, kai 100 m peteliške įveikė per 51,83 sek.
„Trenerių indėlis labai didelis. Labai dėkoju visiems savo treneriams, nors sezonas ir ilgas niekada nepaliko vieno, visuomet prižiūrėjo, padėjo, palaikė, todėl tikrai labai ačiū jiems“, – po iškovoto aukso medalio sakė Tajus.
Tajui pavyko iškovoti ir dar vieną apdovanojimą – 100 m laisvu stiliumi rungtyje kaunietis paskutinę čempionato dieną iškovojo bronzos medalį, kai už jį greitesni buvo tik du sportininkai: čempionu tapęs italas Carlosas D’Ambrosio (47,88 sek.) ir sidabrą laimėjęs Jungtinių Amerikos Valstijų sportininkas Jacobas Millsas (48,22 sek.).
Tajus tarptautiniuose čempionatuose kol kas yra iškovojęs 8 medalius: 4 aukso ir 2 sidabro medaliai iškovoti Europos jaunimo čempionatuose, o pasaulio jaunimo čempionate – auksas ir bronza.
Visi pasaulio jaunimo čempionato prizininkai buvo apdovanoti „Sportland“ dovanų kuponais.
