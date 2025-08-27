Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Pasaulio čempionate su Lietuvos jaunimo plaukimo rinktine atsisveikino 3 sportininkės

2025-08-27 15:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 15:09

Suskaičiavus rugpjūčio 19-24 dienomis vykusio pasaulio jaunimo plaukimo čempionato Otopenyje (Rumunija) rezultatus, Lietuva atsidūrė geriausių pasaulio plaukimo valstybių dešimtuke. Bendroje medalių įskaitoje Lietuvos jaunimo rinktinė užėmė 8-ąją vietą. Iš viso čempionate dalyvavo 120 šalių sportininkai.

Smiltė Plytnykaitė („LTU Aquatics“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Suskaičiavus rugpjūčio 19-24 dienomis vykusio pasaulio jaunimo plaukimo čempionato Otopenyje (Rumunija) rezultatus, Lietuva atsidūrė geriausių pasaulio plaukimo valstybių dešimtuke. Bendroje medalių įskaitoje Lietuvos jaunimo rinktinė užėmė 8-ąją vietą. Iš viso čempionate dalyvavo 120 šalių sportininkai.

REKLAMA
0

Lietuvai atstovavo aštuoni plaukikai. Jie iškovojo 4 vietas pusfinaliuose, o finaluose kovojo 6 kartus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aštuntoji vieta pasaulio jaunimo čempionate – solidus rezultatas, patvirtinantis mūsų komandos darbą ir nuoseklų augimą. Šis čempionatas mums tapo ir simboline riba – su jaunimo rinktine atsisveikina trys ilgametės komandos narės: Smiltė Plytnykaitė, Sylvia Statkevičius ir Ieva Visockaitė. Jų indėlis, ir individualus, ir komandinėje kovoje, buvo ypač svarbus. Ateityje jų laukia nauji iššūkiai suaugusiųjų varžybose. Taip pat matome, kad į komandą ateina nauja karta talentų, kuriems, esame tikri, teks kruopščiai dirbti rinktinėje“, – sakė „LTU Aquatics“ prezidentas Saulius Binevičius.

REKLAMA
REKLAMA

2025 m. pasaulio jaunimo plaukimo čempionate Lietuvos rinktinė iškovojo 4 medalius. Tai – geriausias Lietuvos jaunimo rinktinės rezultatas nuo pat 2013-ųjų, kuomet Dubajuje vykusiame čempionate 5 medalius pelnė Rūta Meilutytė, o po vieną pridėjo Danas Rapšys ir 4 x 100 m komb. mišri estafetė.

REKLAMA

Pastarąjį kartą aukso medalis buvo iškovotas lygiai prieš 10 metų, kai Singapūre triumfavo 50 m krūtine plaukęs Andrius Šidlauskas.

Su pasaulio jaunimo čempionatais atsisveikino 2007 m. gimusios sportininkės Sylvia Statkevičius, Smiltė Plytnykaitė ir Ieva Visockaitė. Daugiausiai tarptautinių varžybų patirties turi S. Statkevičius.

„Per tarptautinius jaunimo čempionatus labiausiai išmoksti susitvarkyti su dideliu stresu. Plaukiant tokio lygio čempionatuose yra tikrai labai didelis spaudimas. Kadangi esu plaukusi trijuose pasaulio jaunimo čempionatuose, susitvarkyti su galva tampa vis lengviau“, – sakė Sylvia.

REKLAMA
REKLAMA

Paskutinėse savo jaunimo varžybose S. Plytnykaitė iškovojo pirmąjį karjeros medalį pasaulio jaunimo pirmenybėse. 50 m krūtine vilnietė pelnė sidabrą, o 100 m krūtine – auksą.

„Paskutinės jaunimo varžybos. Noriu padėkoti visiems treneriams, kineziterapeutams, draugams ir šeimos nariams, kurie visada buvo šalia ir palaikė mane per šiuos nuostabius penkerius metus. Negalėčiau būti laimingesnė, baigdama jaunimo etapą su tokiais rezultatais, kuriuos pavyko iškovoti šiame pasaulio jaunimo čempionate. Nekantrauju sulaukti iššūkių, kuriuos atneš suaugusiųjų lygis“, – socialiniame tinkle „Instagram“ rašė vilnietė.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Per karjerą Smiltė iškovojo 2 pasaulio jaunimo čempionato medalius (sidabrą ir auksą), o Europos jaunimo pirmenybėse – 7 (4 aukso, 1 sidabro ir 2 bronzos) medalius.

Pirmą kartą jėgas pasaulio jaunimo pirmenybėse išbandė ir Kauno plaukimo mokyklos auklėtinis Tajus Juška. 16-metis pasaulio jaunimo čempionu tapo jau trečiąją čempionato dieną, kai 100 m peteliške įveikė per 51,83 sek.

REKLAMA

„Trenerių indėlis labai didelis. Labai dėkoju visiems savo treneriams, nors sezonas ir ilgas niekada nepaliko vieno, visuomet prižiūrėjo, padėjo, palaikė, todėl tikrai labai ačiū jiems“, – po iškovoto aukso medalio sakė Tajus.

Tajui pavyko iškovoti ir dar vieną apdovanojimą – 100 m laisvu stiliumi rungtyje kaunietis paskutinę čempionato dieną iškovojo bronzos medalį, kai už jį greitesni buvo tik du sportininkai: čempionu tapęs italas Carlosas D’Ambrosio (47,88 sek.) ir sidabrą laimėjęs Jungtinių Amerikos Valstijų sportininkas Jacobas Millsas (48,22 sek.).

Tajus tarptautiniuose čempionatuose kol kas yra iškovojęs 8 medalius: 4 aukso ir 2 sidabro medaliai iškovoti Europos jaunimo čempionatuose, o pasaulio jaunimo čempionate – auksas ir bronza.

Visi pasaulio jaunimo čempionato prizininkai buvo apdovanoti „Sportland“ dovanų kuponais.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lietuvos merginų komanda | Organizatorių nuotr.
Lietuvos merginų komanda – PJČ finale

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų