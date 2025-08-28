Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Grikšas pateikė prašymą stoti į „valstiečių“ partiją

2025-08-28 12:51 / šaltinis: ELTA
2025-08-28 12:51

 Kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministro postą Edvinas Grikšas pateikė prašymą stoti į jį deleguojančią Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS).

Edvinas Grikšas. ELTA / Dainius Labutis

 Kandidatas į ekonomikos ir inovacijų ministro postą Edvinas Grikšas pateikė prašymą stoti į jį deleguojančią Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą (LVŽS).

2
„Dar kol kas nesu (partijos narys – ELTA), esu pateikęs prašymą“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė E. Grikšas.

„LVŽS yra mano kolegos, mano bičiuliai, aš kandidatavau ir į tarybos rinkimus su LVŽS partija. Netaisyklinga būtų sakyti, kad pirmininkas lieps ar nurodys. Visada yra demokratiniai principai, yra diskusijos, natūralu, kad žiūrėsime ir į partijos programinius dalykus, į koalicijos dalykus. Prioritetas yra ypač sklandžiai užtikrinti ministerijos darbą“, – kalbėdamas apie bendradarbiavimą su partija, akcentavo kandidatas. 

Pagal naują koalicinę sutartį, demokratams anksčiau priklausiusi Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) atiteko Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai.

E. Grikšas šiuo metu vadovauja EIM Inovacijų politikos grupei, o užpernai buvo LVŽS kandidatas į Varėnos rajono merus.

