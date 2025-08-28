Grikšas pateikė prašymą stoti į „valstiečių“ partiją

„Dar kol kas nesu (partijos narys – ELTA), esu pateikęs prašymą“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė E. Grikšas.
„LVŽS yra mano kolegos, mano bičiuliai, aš kandidatavau ir į tarybos rinkimus su LVŽS partija. Netaisyklinga būtų sakyti, kad pirmininkas lieps ar nurodys. Visada yra demokratiniai principai, yra diskusijos, natūralu, kad žiūrėsime ir į partijos programinius dalykus, į koalicijos dalykus. Prioritetas yra ypač sklandžiai užtikrinti ministerijos darbą“, – kalbėdamas apie bendradarbiavimą su partija, akcentavo kandidatas.
Pagal naują koalicinę sutartį, demokratams anksčiau priklausiusi Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) atiteko Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai.
E. Grikšas šiuo metu vadovauja EIM Inovacijų politikos grupei, o užpernai buvo LVŽS kandidatas į Varėnos rajono merus.
