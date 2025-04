Lazdynų baseine Vilniuje penktadienį tęsiasi atvirasis Lietuvos plaukimo čempionatas. Antrą rekordą per dvi dienas pagerino Tajus Juška. 16-metis sportininkas 50 m peteliške atrankoje įveikė per 23.92 sek. ir pagerino pernai savo paties pasiektą Lietuvos jaunių (iki 17 metų) rekordą (24.05). Į finalą T. Juška pateko su geriausiu rezultatu. Danas Rapšys pradėjo savo pagrindinę rungtį – 200 m plaukimą laisvuoju stiliumi. Atrankoje jis finišavo per 1 min. 48.47 sek.