Singapūre vykstančiame pasaulio plaukimo čempionate – netikėti rezultatai

JAV estafetės komanda, sudaryta iš Keatono Joneso, Campbello McKeano, Torri Huske ir Simone Manuel, atrankoje užfiksavo 3 min. 44.50 sek. laiką, užėmė 10-ą vietą ir į geriausiųjų aštuonetą nepateko atsilikę 0.28 sek. Lenkijos komanda paskutinę vietą į finalą užsitikrino finišuodama per 3 min. 44.22 sek.

JAV komanda daugiausiai laiko prarado plaukdami nugara ir peteliške.

K. Jonesas pradėjo estafetę per 54.20 sek., po 100 m jie buvo 3-i savo atrankos plaukime, tačiau tai buvo tik 9-as geriausias nugara plaukimo laikas visoje įskaitoje. C. McKeanas krūtine plaukė per 59.07 sek., po jo T. Huske įveikė peteliške per 58.47 sek. – beveik trimis sekundėmis lėčiau nei jos asmeninis rekordas 100 m peteliške rungtyje (55.52 sek.). S. Manuel finišavo laisvuoju stiliumi per 52.76 sek. ir JAV komanda užėmė 4-ąją vietą savo atrankos plaukime.

JAV paprastai yra viena stipriausių komandų mišrioje 4 x 100 m kombinuotoje estafetėje – jie šios rungties pasaulio rekordo, pasaulio jaunimo rekordo ir čempionato rekordo savininkai. Praėjusią vasarą Paryžiuje jie tapo olimpiniais čempionais, o tame plaukime dalyvavo ir T. Huske, kuri plaukė laisvuoju ir padėjo JAV komandai pasiekti 3 min. 37.43 sek. laiką.

Amerikiečiai nebuvo vieninteliai olimpinio finalo dalyviai, nepatekę į finalą Singapūre – tarp geriausiųjų aštuonių komandų nepateko ir prancūzai bei britai. Prancūzija, kuri praėjusią vasarą Paryžiuje užėmė 4-ąją vietą (3:40.96 sek.), šį rytą užėmė 9-ąją vietą (3:44.31 sek.), o Didžioji Britanija, per olimpines žaidynes finišavusi 7-a (3:44.31 sek.), atrankoje užėmė tik 12-ąją vietą (3:46.19 sek.).

Geriausiai pasirodė Italija (3:42.19), antri liko Nyderlandai (3:42.56), o treti – Kinija (3:42.81).