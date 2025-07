Plaukimo pasaulio čempionate – Jaouadi pergalė po favoritų nelaimių

Vyrų 800 m plaukimą laisvuoju stiliumi užtikrintai laimėjo tunisietis Ahmedas Jaouadi (7:36.88 min.). Už jo liko du vokiečiai – Svenas Schwarzas (7:39.96) bei Lukas Martensas (7:40.19).

Finale neplaukė vienas favoritų – 2-ą vietą atrankoje užėmęs australas Samuelis Shortas. Jis apsinuodijo maistu, vėmė beveik visą dieną, neteko daug jėgų ir nusprendė trečiadienį neplaukti.

Savo potencialo negalėjo parodyti ir pasaulio čempiono titulą gynęs airis Danielis Wiffenas, užėmęs 8-ą vietą (7:58.56). Olimpinis čempionas pabrėžė, kad nespėjo pilnai atsistatyti po apendicito operacijos, kurią ištvėrė prieš 5 savaites.

Daniel Wiffen is definitely ill. Appendicitis a few weeks ago. He should probably just give the 1,500m a miss 🇮🇪🏊‍♂️