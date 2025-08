JAV plaukimo legendos kritikuoja rinktinės nuopuolį pasaulio čempionate: Phelpsas ir Lochte ragina imtis permainų

Ryanas Lochte savo „instagram“ paskyroje dalinosi memu, kuriame pavaizduotas JAV plaukimui skirtas antkapis ir laidotuvės „nugyvenus“ 45 metus.

„Jie aukštai iškėlė kartelę, bet vėliau nustojo jos siekti“, – parašyta ant antkapio.

R. Lochte dar pridėjo: „Galite vadinti laidotuvėmis, galite vadinti tai nauja pradžia. Mes tam turime 3 metus“.

R. Lochte turėjo omenyje 2028 m. Los Andželo (JAV) olimpiadą, prieš kurią amerikiečių lūkesčiai plaukime bus didžiuliai.

Netrukus R. Lochte įrašu pasidalino tituluočiausias visų laikų plaukikas Michaelas Phelpsas: „Ar tai yra tas žadintuvo signalas, po kurio JAV plaukimas prabus? Pažiūrėsime...“.

Michael Phelps and Ryan Lochte just took some public shots at USA Swimming on Instagram.



Agree with them or not, this is a pretty big deal. They’re fed up and not afraid to start letting people know. pic.twitter.com/R9nxNBzeuP

