JAV plaukimo rinktinės istorinė nesėkmė Singapūre ir unikalus Steenbergen pasiekimas

Vyrų estafetėje 4x200 m laisvuoju stiliumi triumfavo Didžiosios Britanijos rinktinė (Matthew Richardsas, Jamesas Guy, Jackas McMillanas ir Duncanas Scottas), finišavusi per 6 min. 59.84 sek. Antri su Azijos rekordu buvo kinai (7:00.91), treti – australai (7:00.98).

When your anchor’s got that closing power 💥 Great Britain’s golden finish was written in their reactions 🇬🇧✨ Also a small cameo from 👀🇦🇺 #AQUASingapore25 #Swimming pic.twitter.com/ajpCrzmhbZ

Įdomu tai, kad po 3 etapų priekyje dar buvo amerikiečiai, bet ketvirtasis rinktinės narys Rexas Maureris paskutinius 200 m įveikė 2 sek. lėčiau už D. Scottą, o kitiems konkurentams prarado apie sekundę ir krito į 4-ą vietą (7:01.24).

JAV rinktinė, kurią kankina ūminio gastroenterito infekcija, taip blogai pasaulio čempionato estafetėje nebuvo pasirodžiusi nuo 1998 m., kai irgi nepateko tarp prizininkų ir tebuvo 5-a. Nuo tada 13 kartų iš eilės amerikiečiai šioje rungtyje skynė medalius – per tą laikotarpį iškovojo 6 aukso, 3 sidabro ir 4 bronzos apdovanojimus.

Prancūzai net ir su garsiuoju Leonu Marchandu liko tik 6-i (7:03.69).

Prestižinę moterų 100 m laisvuoju stiliumi rungtį laimėjo olandė Marrit Steenbergen (52.55 sek.), apgynusi pernai iškovotą titulą. Antra buvo australė Mollie O‘Callaghan (52.67), trečia – ligos kamuota amerikietė Torri Huske (52.89).

Įdomu tai, kad M. Steenbergen tapo pirmąja sportininke šiemet, kuriai pavyko apginti 2024 m. iškovotą pasaulio čempionės titulą.

She did it in Doha and she’s done it again at #AQUASingapore25 ⚔️🇳🇱



Marrit Steenbergen defends her 100m Freestyle title with style and speed! 🔥#Swimming pic.twitter.com/VjBZ1fUnUZ