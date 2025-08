Pasaulio čempionato finale – žaibiška diskvalifikacija rusui ir kraštiniame takelyje plaukusio kino triumfas

Vyrų 200 m plaukime krūtine triumfavo kinas Qinas Haiyangas (2:07.41 min.). Pasaulio rekordininkui nesutrukdė tai, kad jis plaukė kraštiniame takelyje ir nematė pagrindinių savo konkurentų. Q. Haiyangui toks takelis teko dėl to, kad kinas vos neprisižaidė pusfinalyje, kai pelnė paskutinį – 8-ą – bilietą į finalą.

🇨🇳 Qin Haiyang back on top of the podium in the Men’s 200m Breaststroke 😱🥇 #AQUASingapore25 #Swimming pic.twitter.com/LQEWNgohuJ

