Yu Zidi tapo jauniausia visų laikų pasaulio plaukimo čempionato prizininke

Kinei atiteko bronzos medalis moterų estafetėje 4x200 m laisvuoju stiliumi. Y. Zidi finale neplaukė, bet gaus bronzą, nes dalyvavo rungties atrankoje, kur padėjo Kinijos rinktinei patekti į kitą etapą.

Y. Zidi tapo jauniausia visų laikų pasaulio plaukimo čempionato prizininke. Kinės pasiekimą galima lyginti nebent su danės Inge Sorensen pasirodymu. Danė 1936 m. Berlyno olimpiadoje laimėjo bronzą 200 m plaukime krūtine. Tais laikais pasaulio plaukimo čempionatai dar nevykdavo, o svarbiausios varžybos buvo olimpinės žaidynės.

During the fifth day of swimming at the 2025 World Aquatics Championships, China won the bronze medal in the women’s 4x200 freestyle. By swimming in the preliminary heats, 12-year-old Yu Zidi became the youngest medal winner in history. pic.twitter.com/F7iYN4ZbF8

