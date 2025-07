Neįtikėtina: trauma nesutrukdė McKeown pasiekti antro rezultato per visą istoriją

Įspūdingame moterų 100 m plaukimo nugara finale triumfavo australė Kaylee McKeown (57.16 sek.). Ji pagerino pasaulio čempionatų rekordą ir pasiekė Okeanijos rekordą. Australei trūko vos 0.03 sek. iki pasaulio rekordo, kurį pernai pasiekė amerikietė Regan Smith (57.13).

🇦🇺 Kaylee McKeown 0.03 off the world record in the women’s 100m backstroke. Setting a new World Championships and Oceania Record 😱 #AQUASingapore25 #Swimming pic.twitter.com/jOkz9Ay1LG

Ta pati R. Smith plaukė ir Singapūre, bet turėjo tenkintis sidabru (57.35). Bronzą pelnė dar viena JAV plaukikė Katharine Berkoff (58.15).

Sunku tuo patikėti, bet K. McKeown tapti pasaulio čempione ir pasiekti antrą geriausią rezultatą per rungties istoriją nesutrukdė net ir tai, kad ji vos prieš keletą savaičių išsinarino petį.

Some news regarding Kaylee McKeown ahead of her showdown tonight with USA's Regan Smith in the women's 100m backstroke final.



Can reveal McKeown dislocated her shoulder in recent weeks. Something she's been managing + other niggles



More details later @SMHsport. Final 9.49pm👀

