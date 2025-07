Popovici triumfavo pagrindinėje Rapšio rungtyje, Ledecky priartėjo prie Phelpso rekordo

Vyrų 200 m plaukime laisvuoju stiliumi nugalėjo rumunas Davidas Popovici (1:43.53), aplenkęs 150 m lyderiavusį australą Luke‘ą Hobsoną (1:43.84). Trečias buvo vos 18-os metų japonas Tatsuya Murasa (1:44.54).

Pasaulio čempiono titulo neapgynė 4-ą vietą užėmęs Sunwoo Hwangas (1:44.72) iš Pietų Korėjos. Korėjietis šioje rungtyje 3 kartus iš eilės buvo iškovojęs pasaulio čempionato medalius (2022 m. – sidabras, 2023 m. – bronza, 2024 m. – auksas).

Pernai šios rungties pasaulio vicečempionu tapęs Danas Rapšys šį kartą pagrindinėje savo rungtyje liko 24-as (1:47.58). Pasiruošimą šiam pasaulio čempionatui D. Rapšiui sugadino sveikatos problemos.

Moterų 1500 m plaukime laisvuoju stiliumi eilinę pergalę šventė JAV legenda Katie Ledecky (15:26.44). Ji startavo įspūdingu tempu ir ilgai lenkė sau priklausančio pasaulio rekordo (15:20.48) tempą. Visgi, palaikyti tokio fantastiško greičio iki pat finišo jai nepavyko.

KATIE LEDECKY FOR THE WIN



It’s her 6th consecutive 1500m world championships victory.



Absolutely incredible. She just keeps getting it done. Her next race is the 800m freestyle vs Canada’s Summer McIntosh on Saturday. pic.twitter.com/wXh1eu9UVH