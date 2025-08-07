Du ryškūs favoritai: kas Lietuvos rinktinėje skaldo geriausius juokelius?

Primename, kad visas kontrolines Lietuvos rinktinės rungtynes, taip pat ir kovas Europos čempionate galėsite stebėti per TV3 televiziją bei portale tv3.lt. Visas Europos čempionato kovas tiesiogiai transliuos „GO3“.
TV3 klausė rinktinės krepšininkų, kuris komandos draugas nacionalinėje komandoje skaldo geriausius juokelius ir yra geros nuotaikos ambasadorius.
Visi šeši krepšininkai įvardino vieną iš dviejų – Margirį Normantą arba Eimantą Bendžių.
Kuris surinko daugiau balsų? Žiūrėkite specialiame vaizdo įraše.
Kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:
- Rugpjūčio 7 d. Turkija – Lietuva
- Rugpjūčio 10 d. Lietuva – Sakartvelas (Žalgirio arena, Kaunas)
- Rupgpjūčio 14 d. Latvija – Lietuva (Xiaomi arena, Ryga)
- Rugpjūčio 15 d. Lietuva – Slovėnija (Šiaulių arena)
- Rugpjūčio 20 d. Lietuva – Turkija (Twinsbet arena, Vilnius)
- Rugpjūčio 22 d. Lietuva – Islandija (Alytaus sporto ir rekreacijos centras)
