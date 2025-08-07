Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuvos Rinktinė

Du ryškūs favoritai: kas Lietuvos rinktinėje skaldo geriausius juokelius?

2025-08-07 09:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 09:00

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ruošiasi artėjančiam Europos krepšinio čempionatui, o prieš jį krepšininkai atsakinėjo ir į rimtus, ir į žaismingus TV3 klausimus.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ruošiasi artėjančiam Europos krepšinio čempionatui, o prieš jį krepšininkai atsakinėjo ir į rimtus, ir į žaismingus TV3 klausimus.

REKLAMA
2
REKLAMA
REKLAMA

Primename, kad visas kontrolines Lietuvos rinktinės rungtynes, taip pat ir kovas Europos čempionate galėsite stebėti per TV3 televiziją bei portale tv3.lt. Visas Europos čempionato kovas tiesiogiai transliuos „GO3“.

REKLAMA

TV3 klausė rinktinės krepšininkų, kuris komandos draugas nacionalinėje komandoje skaldo geriausius juokelius ir yra geros nuotaikos ambasadorius.

Visi šeši krepšininkai įvardino vieną iš dviejų – Margirį Normantą arba Eimantą Bendžių.

Kuris surinko daugiau balsų? Žiūrėkite specialiame vaizdo įraše.

Kontrolinių rungtynių tvarkaraštis:

  • Rugpjūčio 7 d. Turkija – Lietuva
  • Rugpjūčio 10 d. Lietuva – Sakartvelas (Žalgirio arena, Kaunas)
  • Rupgpjūčio 14 d. Latvija – Lietuva (Xiaomi arena, Ryga)
  • Rugpjūčio 15 d. Lietuva – Slovėnija (Šiaulių arena)
  • Rugpjūčio 20 d. Lietuva – Turkija (Twinsbet arena, Vilnius)
  • Rugpjūčio 22 d. Lietuva – Islandija (Alytaus sporto ir rekreacijos centras)

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rokas Giedraitis ir Rokas Jokubaitis (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Vis dar paieškose: Lietuvos rinktinė neturi šios vasaros hito (11)
Lietuviai nugalėjo estus (nuotr. Elta)
Lietuvos rinktinė užtikrinai nugalėjo Estiją pirmose draugiškose rungtynėse (20)
Rokas Jokubaitis (nuotr. FIBA)
Atsako rinktinės žaidėjai: į aikštę – pilnu skrandžiu cepelinų ar be miego? (5)
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė (nuotr. TV3)
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės kontrolinių rungtynių tvarkaraštis: kur ir kada stebėti? (32)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų