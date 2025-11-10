Aleknavičienė: artimiausiu metu inicijuosiu nacionalinį kultūros bendruomenės dialogą

„Artimiausiu metu inicijuosiu nacionalinį kultūros dialogą, kuriame dalyvaus kultūros organizacijų, kūrėjų, regioninių centrų bei valstybės institucijų atstovai ir kartu sieksime, kad sprendimai būtų priimami ne už bendruomenę, o kartu su ja“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė V. Aleknavičienė.
„Esu pasiruošusi garbingai nešti kultūros vėliavą“, – akcentavo ji.
