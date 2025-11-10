 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aleknavičienė: artimiausiu metu inicijuosiu nacionalinį kultūros bendruomenės dialogą

2025-11-10 13:57 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 13:57

Kandidatė į kultūros ministrus Vaida Aleknavičienė žada artimiausiu metu inicijuoti nacionalinį šio sektoriaus atstovų dialogą, kuriuo siekiama įtraukti bendruomenę į sprendimų priėmimą. 

Prezidentas susitiko su kandidate į kultūros ministrus Vaida Aleknavičiene. ELTA / Dainius Labutis

0

„Artimiausiu metu inicijuosiu nacionalinį kultūros dialogą, kuriame dalyvaus kultūros organizacijų, kūrėjų, regioninių centrų bei valstybės institucijų atstovai ir kartu sieksime, kad sprendimai būtų priimami ne už bendruomenę, o kartu su ja“, – žurnalistams Prezidentūroje teigė V. Aleknavičienė. 

„Esu pasiruošusi garbingai nešti kultūros vėliavą“, – akcentavo ji.

