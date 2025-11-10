 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aleknavičienė sako, kad paskirtos viceministrės liktų jos komandoje: neatskleidžia, kas pakeistų Broką

2025-11-10 12:05 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 12:05

Į kultūros ministres deleguojama socialdemokratė Vaida Aleknavičienė tikina – jeigu būtų paskirta vadovauti ministerijai, jos komandoje liks dvi dabartinės viceministrės Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin. Tuo metu, kas pakeistų praėjusią savaitę iš pareigų atstatydinusį viceministrą Aleksandrą Broką, socialdemokratė neatskleidžia.

Vaida Aleknavičienė. ELTA / Dainius Labutis

Į kultūros ministres deleguojama socialdemokratė Vaida Aleknavičienė tikina – jeigu būtų paskirta vadovauti ministerijai, jos komandoje liks dvi dabartinės viceministrės Anna Kuznecovienė ir Renata Kurmin. Tuo metu, kas pakeistų praėjusią savaitę iš pareigų atstatydinusį viceministrą Aleksandrą Broką, socialdemokratė neatskleidžia.

„Viena pozicija pagal susitarimą priklauso lenkų frakcijai, tai jie kokį žmogų pasiūlė, toks ir liks. Mes (su R. Kurmin – ELTA) dar nebuvome susitikę. Kai reikės, susitiksime, pabendrausime, pasikalbėsime, kaip mato darbą bendroje komandoje“, – pirmadienį Eltai sakė V. Aleknavičienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kita moteris (A. Kuznecovienė – ELTA) yra mūsų partijos narė. Ji jau dirbo Biručio komandoje. Mes su ja dar nebendravome. Kai aš pradžioje formavau (potencialią komandą – ELTA), mes su ja buvome bendravę, matėme, kad galėtume dirbti mūsų komandoje“, – pridūrė socialdemokratė.

V. Aleknavičienė dar kartą pabrėžė nematanti galimybių dirbti su „Nemuno aušros“ atstovais – ji nurodo tokį sprendimą priėmusi dar tada, kai į šias pareigas kandidatavo pirmą kartą.

„Kai pirmą kartą buvau paskirta į šią poziciją, buvau irgi apsigalvojusi, kas galėtų būti komandoje. Susitarimo nėra, kad turėtų būti „Nemuno aušros“ žmonių šitame komandos formavime. (…) Nematau žmonių iš ten, kurie galėtų būti kartu su manimi komandoje“, – komentavo politikė.

Tuo metu klausiama, kad galėtų užimti atsilaisvinusį trečiojo viceministro postą, V. Aleknavičienė teigė turinti potencialių kandidatų, tačiau konkrečių pavardžių neįvardijo.

„Pasvarstymų ir apmąstymų yra. Aš jau tada (kandidatuojant pirmą kartą – ELTA) su tais žmonėmis ir kandidatais kalbėjausi. Tik tiek, kad nenoriu nei žmonėms suteikti vilčių, nei užbėgti į priekį, nes turėjau tokią gerą pamoką, kad gali eiti ir neprieiti iki tos pozicijos. Tai viešai tų pavardžių nenorėčiau skelbti“, – teigė V. Aleknavičienė.

Premjerės delsimo skirti kandidatą į kultūros ministrus nekomentuoja

Spalio pradžioje premjerė tvirtino, kad V. Aleknavičienė būtų geriausia kandidatė į kultūros ministres. Tačiau vėliau, klausiama žurnalistų, ar tebelaiko partijos kolegę tinkama pretendente šioms pareigoms, Vyriausybės vadovė tiesiai neatsakė.

Pati V. Aleknavičienė teigė nenorinti komentuoti, kodėl kultūros ministro paieškos truko taip ilgai.

„Kadangi aš nedalyvauju koalicinės tarybos veikloje ir nežinau, kokios yra susitarimų peripetijos ir t. t., komentuoti, kodėl taip reikėjo ir ar reikėjo, turbūt būtų neetiška“, – sakė ji.

„Aš galbūt žiūriu iš tos perspektyvos, kad ne vieta ir ne laikas dabar galvoti apie kažkokius principus ar įsižeidimus. Manau, mano tikslas einant į politiką buvo dirbti Lietuvai, tai aš kažkaip ir lieku prie tos Lietuvos“, – pridūrė politikė.

Tikisi rasti sutarimą su kultūros bendruomene

Socialdemokratė taip pat teigė tikinti, kad pavyks pasiekti susitarimą su protestuojančia kultūros bendruomene – nors pripažino, kad šis darbas nebus lengvas.

„Manau, kai žmonės bendrauja, kalbasi, jie visada randa išeitį ir siekia to bendro tikslo. Aš tikrai nuoširdžiai tikiuosi, kad pavyks. Taip, bus nelengva“, – komentavo V. Aleknavičienė.

„Šita situacija parodė, kad kultūros sektorius yra labai stiprus, labai platus (...). Tikiuosi ir viliuosi, kad pagaliau atėjo tas laikmetis, kad žmonės ir, svarbiausia, politikai supras, jog kultūra nėra kažkokia našlaitė, kad tai yra stipri jėga, kad ten tikrai yra protingi ir susitelkę žmonės, kurie savo darbais ir kuria mūsų Lietuvą“, – apibendrino parlamentarė.

Kaip jau buvo skelbta, pirmadienį premjerė I. Ruginienė oficialiai pateikė prezidentui socialdemokratų Roberto Kauno bei V. Aleknavičienės kandidatūras į krašto apsaugos ir kultūros ministrus.

Pastarosios politikės kandidatūra paaiškėjo tik praėjusį penktadienį, socialdemokratų valdybai nutarus pateikti bendrapartietės pavardę į kultūros ministrės postą.

Tiesa, V. Aleknavičienė jau buvo deleguota į Kultūros ministerijos vadovus. Politikė buvo sulaukusi prezidento patvirtinimo, tačiau dar iki priesaikos davimo pasitraukė iš pareigų socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų. Tuomet į kultūros ministrus paskirtas vos savaitę pareigose išdirbęs ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.

Spalio pradžioje socialdemokratų taryba nutarė Kultūros ministeriją perimti iš „aušriečių“ savo atsakomybėn. Tuomet Vyriausybės vadovė I. Ruginienė teigė, kad V. Aleknavičienė būtų tinkamiausia kandidatė vadovauti šiai ministerijai.

Tiesa, dėl padėties Kultūros ministerijoje protestus tęsia kultūros bendruomenė. Pasipiktinę rugsėjį įvykusiais socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainais, aktyvistai reikalauja atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.

Šiuo metu laikinai Kultūros ministerijai laikinai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

