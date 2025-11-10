 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Pascualis pasirengęs grįžti į „Barcelona“ su keliamomis sąlygomis

2025-11-10 15:48 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-10 15:48

Barselonos „Barcelona“ komandos vairą turėtų perimti gerai pažįstamas katalonas.

X.Pascualis kelia sąlygas Barselonos klubui (Scanpix nuotr.)

Barselonos „Barcelona“ komandos vairą turėtų perimti gerai pažįstamas katalonas.

1

„Marca“ skelbia, kad Joaną Penarroyą turėtų pakeisti Xavieras Pascualis. Pasak pranešimo, specialistas pasirengęs sutikti su mažesniu atlyginimu, jeigu būtų matomas kaip ilgalaikis projektas ir leistų dar šiame sezone pasikviesti du aukšto lygio žaidėjus.

53-ejų X.Pascualis 2010 m. su „Barca“ laimėjo Eurolygą, o komandą treniravo 2008–2016 m. 2004–2005 m. dirbo klubo jaunimo sistemoje, o 2005–2008 m. užėmė pagrindinės ekipos asistento pareigas.

2020–2025 m. strategas dirbo teroristinės Rusijos Sankt Peterburgo „Zenit“ klube ir liko jame nepaisant to, kad rusai pradėjo karą Ukrainoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

