TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skelbia, kada Nausėda susitiks su kandidate į kultūros ministres Aleknavičiene

2025-11-10 11:13 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 11:13

Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį susitiks su kandidate į kultūros ministres Vaida Aleknavičiene. 

Vaida Aleknavičienė, Gitanas Nausėda. ELTA / Dainius Labutis

Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį susitiks su kandidate į kultūros ministres Vaida Aleknavičiene. 

2

Tai numatyta oficialioje šalies vadovo darbotvarkėje. 

Pirmadienį premjerė Inga Ruginienė oficialiai pateikė prezidentui socialdemokratų Roberto Kauno bei V. Aleknavičienės kandidatūras į krašto apsaugos ir kultūros ministrus.

Pastarosios politikės kandidatūra paaiškėjo tik praėjusį penktadienį, socialdemokratų valdybai nutarus pateikti bendrapartietės pavardę į kultūros ministrės postą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, V. Aleknavičienė jau buvo deleguota į Kultūros ministerijos vadovus. Politikė buvo sulaukusi prezidento patvirtinimo, tačiau dar iki priesaikos davimo pasitraukė iš pareigų socialdemokratams ir „aušriečiams“ sutarus dėl ministerijų mainų. Tuomet į kultūros ministrus paskirtas vos savaitę pareigose išdirbęs ir viešos kritikos sulaukęs „aušrietis“ Ignotas Adomavičius.

Spalio pradžioje LSDP taryba nutarė Kultūros ministeriją perimti iš „aušriečių“ savo atsakomybėn. Tuomet Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė teigė, kad V. Aleknavičienė būtų tinkamiausia kandidatė vadovauti šiai ministerijai.

Tiesa, dėl padėties Kultūros ministerijoje protestus tęsia kultūros bendruomenė. Pasipiktinę rugsėjį įvykusiais socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainais, aktyvistai reikalauja atriboti „Nemuno aušrą“ nuo Kultūros ministerijos.

Šiuo metu laikinai Kultūros ministerijai laikinai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

