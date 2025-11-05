 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

LSDP vicepirmininkė: „Aleknavičienės kandidatūra, manau, yra puiki ir reikėtų netempti gumos“

2025-11-05 10:32 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 10:32

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) turėtų teikti parlamentarės Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą į kultūros ministrus ir „netempti gumos“, sako valdančiosios politinės jėgos vicepirmininkė Indrė Kižienė.

Vaida Aleknavičienė (nuotr. Dainiaus Labučio)

Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) turėtų teikti parlamentarės Vaidos Aleknavičienės kandidatūrą į kultūros ministrus ir „netempti gumos“, sako valdančiosios politinės jėgos vicepirmininkė Indrė Kižienė.

REKLAMA
1

„Aš labai tikiu, kad mes, socialdemokratai, greitu laiku padarysime savo tarybos posėdį ar prezidiumo posėdį, kuriame pateiksime šią kandidatūrą į kandidatus“, – trečiadienį LRT radijui teigė I. Kižienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš nežinau, galbūt ministrė pirmininkė, galbūt partijos pirmininkas turi dar keletą kandidatų, kuriuos mes apsvarstysime savo prezidiume ar kituose organuose. Bet šiuo atveju Vaidos Aleknavičienės kandidatūra, manau, yra puiki ir reikėtų netempti gumos, ją tiesiog patvirtinti“, – ragino LSDP vicepirmininkė.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, V. Aleknavičienė jau buvo paskirta kultūros ministre, tačiau pasitraukė iš pareigų dar nepradėjusi jų eiti, mat LSDP ir „aušriečiai“ sutarė dėl Kultūros ir Energetikos ministerijų mainų. 

REKLAMA

Kaip skelbta, spalio pradžioje LSDP tarybai nutarus perimti iš „aušriečių“ kultūros ministro portfelį, premjerė Inga Ruginienė pareiškė, jog V. Aleknavičienė būtų tinkamiausia pretendentė į šias pareigas.

Vis tik, spalio pabaigoje parlamentarė V. Aleknavičienė Eltai teigė, kad kol kas nesulaukė ministrės pirmininkės kvietimo tapti ministre.

Kultūros ministerija vadovo neturi jau daugiau kaip mėnesį. Šis postas atsilaisvino po to, kai iš pareigų pasitraukė kiek ilgiau nei savaitę dirbęs, kritikos sulaukęs Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius. Netrukus po to LSDP perėmė šią ministeriją savo atsakomybėn.

I. Ruginienė žurnalistams kartojo, kad kandidato į kultūros ministrus ieškos pati. Antradienį ji teigė netrukus pateiksianti pretendentą į šias pareigas.

Laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Šarūnas Birutis (Lukas Balandis/ BNS nuotr.)
Biručio kritika LSDP viršūnėms: taip negali vykti (13)
Inga Ruginienė BNS Foto
Posėdžiaus LSDP taryba: diskutuos dėl koalicijos ateities (50)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų