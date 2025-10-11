Opozicija: socialdemokratų sprendimas – netoliaregiškas, jie renkasi gėdą

„Toks sprendimas yra iš esmės nieko nesprendžiantis ir netoliaregiškas. „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis nesikeis, o absoliuti dauguma jo frakcijos narių Seime nėra pajėgūs veikti savarankiškai. Todėl provokacijos, skaldymas ir skandalai tik tęsis. R. Žemaitaitis nesikeis, nes tokia yra jo politinė strategija ir tikslas“, – feisbuke šeštadienį rašė Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
„Šiandieninis LSDP sprendimas reiškia, kad socialdemokratai prisiims visą atsakomybę už būsimą chaosą ir suirutę valstybėje, kurią toliau kurs R. Žemaitaitis ir jo demagogai“, – teigė jis.
Kaip rašė BNS, konservatoriai šią savaitę paragino socdemus nutraukti koaliciją su „aušriečiais“, formuoti naują ministrų kabinetą bei žadėjo paramą mažumos Vyriausybei.
Tuo metu Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis po socialdemokratų sprendimo socialiniuose tinkluose pasidalino dirbtinio intelekto pagalba sukurta nuotrauka, kurioje matomas nuo pakilimo tako nuslydęs lėktuvas su LSDP simbolika.
„Ar šitas lėktuvas nesusprogs, tuoj pamatysime, juolab, kad lėktuve tarp keleivių yra ir teroristų su sprogmenimis. Net ir saugiai sustojus, jie gali tiesiog detonuoti sprogmenį. Ar nuo to nenukentės šalia pakilimo tako kreivą vagą ariantis, tylus ir su viskuo susitaikęs valstietis – tyrimas parodys“, – rašė S. Skvernelis.
Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen teigė, kad jai keista, jog LSDP „gal jau penktą kartą lipa ant to paties grėblio“.
„Kita vertus, aišku, kodėl jie mažumos vyriausybės bijo labiau nei antisemitinės koalicijos etiketės ir nuolatinio chaoso. Mažumos vyriausybei vadovauti reikia labai patyrusių politikų, puikiai žinančių vidaus politikos diplomatiją, pavadinkime taip. Ir lyderių, kurie turi gerus santykius ar kontaktus su visų partijų žmonėmis“, – feisbuke rašė liberalų vedlė.
„Inga Ruginenė neturi nei patirties, nei kontaktų. O per pastaruosius du mėnesius ir ypač šią savaitę parodė, kad neturi ir politinės intuicijos. Taigi, socdemai supranta, kad su tokia premjere mažumos vyriausybės jie „nepatemps“. Ir todėl renkasi gėdą“, – teigė ji.
BNS skelbė, kad LSDP taryba tokį sprendimą priėmė šeštadienį po kilusių kultūros bendruomenės protestų prieš Kultūros ministerijos atidavimą „Nemuno aušrai“ ir šios partijos pirmininko R. Žemaitaičių pasisakymų apie vieną iš protestų lyderių, Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorių Arūną Gelūną.
„Aušriečių“ lyderis pareiškė, jog A. Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
Ši R. Žemaitaičio žinutė sulaukė prezidento, Seimo pirmininko, premjerės, socialdemokratų ir parlamento opozicijos pasmerkimo dėl antisemitizmo, neapykantos kurstymo. Gitanas Nausėda teigė netvirtinsiąs jokio „Nemuno aušros“ siūlomo kandidato į kultūros ministrus.
Policija šeštadienį dėl R. Žemaitaičio pasisakymo pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
Po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo naują valdančiąją koaliciją rugpjūtį suformavo Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos. Jos Seime turi 82 narius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!