TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Veryga sako, kad LVŽS gerbia socialdemokratų sprendimus dėl koalicijos: atėjome dirbti, o ne kelti intrigas

2025-10-11 15:49 / šaltinis: ELTA
2025-10-11 15:49

Aurelijus Veryga (nuotr. Dainiaus Labučio)

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) gerbia socialdemokratų sprendimus dėl koalicijos ateities ir Kultūros ministerijos, sako europarlamentaras Aurelijus Veryga. Politikas pabrėžė, kad visi valdančiosios daugumos partneriai turėtų prisiimti atsakomybę dėl padėties koalicijoje, o ne užsiiminėti, pasak jo, provokacijomis.

0

„Kolegos socialdemokratai savo taryboje priėmė sprendimą dėl koalicijos. Ir mes jį gerbsim. Jau ne kartą esu patikinęs kolegas, kad esam konstruktyvi politinė jėga, labai rimtai žiūrintys į valstybės valdymą ir jaučiantys atsakomybę prieš savo rinkėjus“, – šeštadienį socialiniame tinkle „Facebook“ rašė A. Veryga.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Atėjom į koaliciją dirbti, o ne kelti intrigas. Norėtųsi, kad taip galvotų visi koalicijos partneriai“, – pabrėžė jis.

Reaguodamas į Remigijaus Žemaitaičio pareiškimus Lietuvos nacionalinės dailės muziejaus direktoriaus Arūno Gelūno atžvilgiu, „valstiečių“ pirmininkas patikino, kad jo vedama partija niekada nepateisino ir netoleruos jokių antisemitinių pasisakymų.

„Kad ir kaip nepatiktų kai kurių politikų, kurie tuo pat metu yra ir kultūros sektoriaus veikėjai, veiksmai (mano manymu gal net prasilenkiantys su teise), tai nėra ir negali būti pretekstas užuominoms ar aliuzijoms, kurios būtų grindžiamos kokiu nors tautiškumu“, – aiškino A. Veryga.

„Žmogus iš tiesų negali valdyti savo kalbų ir poelgių tik tam tikromis labai specifinėmis aplinkybėmis. Visais kitais atvejais, tai yra tiesiog piktybiška“, – tvirtino jis.

Vertindamas LSDP sprendimus, A. Veryga antrino premjerei Ingai Ruginienei, teigdamas, jog valdantieji neturėtų baimintis dėl galimų pokyčių koalicijoje.

„(...) nereikia patiems sau prisikurti baubų ir bijoti, kas atsitiks, jei koalicijoje turės kas nors keistis. Kiekvienas koalicijos partneris turi jausti atsakomybę už visus, o ne užsiiminėti provokacijomis, bandydamas tą paaiškinti savo prigimtimi, kurios negalima pakeisti“, – pažymėjo europarlamentaras.

ELTA primena, kad šeštadienį posėdžiavusi LSDP taryba nusprendė – koalicija su „aušriečiais“ išliks, tačiau didžiausia valdančiosios daugumos partija perims Kultūros ministeriją.

Kaip skelbta, kultūros bendruomenės besipiktinant dėl „Nemuno aušrai“ atiduotos Kultūros ministerijos, socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius šią savaitę užsiminė, kad gali tekti persvarstyti valdančiosios koalicijos sudėtį. LSDP pirmininkas teigė, kad taryboje kolegoms pristatys galimas alternatyvas, kaip spręsti susiklosčiusią situaciją – pasak jo, galimi ir nuosaikūs, ir drastiški sprendimai.

Šiuo metu valdančiąją koaliciją sudaro LSDP, „Nemuno aušra" nei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija Seime.

